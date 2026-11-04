به گزارش خبرنگار مهر، آئین نواختن زنگ استکبار ستیزی ویژه برنامه ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران و همچنین تبعید امام راحل(ره) و مقارن با ایام فاطمیه در مدارس و آموزشگاه های اقصی نقاط استان سمنان برگزار شد.

زنگ استکبار ستیزی امروز در حالی در نزدیک به یک هزار مدرسه شهری و روستایی استان سمنان به صدا درآمد که راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان نیز نیز در هشت شهرستان استان با حضور باشکوه دانش آموزان و آحاد مردم شهید پرور و متدین و بصیر استان در حال برگزاری است.

ویژه برنامه متمرکز زنگ استکبار ستیزی به صورت نمادین دریوم‌الله ۱۳ آبان، با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در آموزشگاه دخترانه مهر عظام سمنان برگزار شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این مراسم با اشاره به اهمیت آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم استکبارستیزی اظهار کرد: برای درک بهتر مفهوم زورگویی و ایستادگی در برابر آن، می‌توان از مثال‌های ساده و ملموس در محیط کلاس و مدرسه استفاده کرد.

قاسم شریفی با تأکید بر نقش اتحاد و همبستگی در مقابله با زورگویی افزود: همان‌گونه که دانش‌آموزان یک کلاس با همراهی و حمایت از یکدیگر می‌توانند در برابر رفتارهای نادرست و زورگویی ایستادگی کنند، در سطح جامعه نیز اتحاد و پشتیبانی متقابل، زمینه دفاع از حقوق و مقابله با تهدیدها را فراهم می‌کند.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷، به نقش دانش‌آموزان در مبارزات دوران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، در مسیر دفاع از استقلال و آزادی کشور نقش‌آفرین بوده‌اند و روحیه ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری آنان در دوران دفاع مقدس نیز تداوم داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به تقدیم ۶۲۲ شهید دانش‌آموز از استان سمنان در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: بسیاری از این شهدا در سنین دانش‌آموزی و در مقاطع مختلف تحصیلی، برای دفاع از میهن اسلامی به میدان رفتند تا نسل امروز بتواند در امنیت و آرامش به تحصیل و زندگی خود ادامه دهد.

گفتنی است در دیگر نقاط استان سمنان هم مراسم مشابهی با حضور دانش آموزان و معلمان و فرهنگیان برگزار شد.