به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی صبح چهارشنبه در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان فومن، با قدردانی از حضور مردم، خانواده‌ های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، بسیجیان و جوانان اظهار کرد: حضور مستمر و مسئولانه مردم در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه در روزهای اخیر و راهپیمایی ۱۳ آبان، نشان‌دهنده روحیه ایستادگی، ولایت‌مداری و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان، فرماندار، امام جمعه، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای تأمین شهرستان افزود: مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار با حضور خود بار دیگر بر همبستگی و حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

۱۳ آبان؛ نماد مقاومت و استقلال‌طلبی ملت ایران

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با اشاره به مناسبت‌های تاریخی ۱۳ آبان، از جمله تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این روز را یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: ۱۳ آبان نماد استقامت، مقاومت، ایستادگی و استکبارستیزی ملت ایران است.

معصومی با بیان اینکه پیوند روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز دارای دو مفهوم مهم است، تصریح کرد: نخستین مفهوم، مقاومت، نفی سلطه‌ پذیری و دفاع از استقلال ملی و دومین مفهوم، شکوفایی علمی، استقلال فکری و امید به آینده است.

وی ادامه داد: ۱۳ آبان از یک منظر، یک واقعه سیاسی و از منظر دیگر، رویدادی علمی و راهبردی است که پیام مهم استقلال و خودباوری ملت ایران را به جهانیان مخابره کرد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با تأکید بر اینکه هیچ قدرت خارجی نباید برای ملت ایران درباره سرنوشت این کشور تصمیم بگیرد، افزود: ملت ایران نشان داده است که با اراده، عزم ملی و پافشاری بر استقلال خود، اجازه دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور را نمی‌دهد.

دانش‌ آموزان باید تولیدکننده علم باشند نه مصرف‌ کننده

معصومی با اشاره به ضرورت توجه به استقلال فکری نسل جوان بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به استقلال اندیشه نیاز داریم و دانش‌آموزان باید خالق دانش باشند، نه مصرف‌کننده آن.

وی با تأکید بر نقش معلمان در پرورش نسل آینده گفت: معلمان معماران فکر و اندیشه هستند و باید زمینه‌ای فراهم کنند تا دانش‌آموزان علاوه بر فراگیری علوم، قدرت تفکر، خلاقیت و تولید دانش را نیز به دست آورند.

وی با اشاره به تأثیر فضای مجازی و محتوای تولیدشده از سوی جریان‌های مختلف بر ذهن نسل جوان افزود: باید به دانش‌آموزان بیاموزیم هر محتوایی را بدون تفکر و بررسی نپذیرند و با تقویت قدرت تحلیل و اندیشه مستقل، مسیر درست را تشخیص دهند.

استکبارستیزی به معنای نفی قدرت نیست

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با تشریح مفهوم استکبارستیزی اظهار کرد: استکبارستیزی به معنای نادیده گرفتن قدرت نیست؛ چراکه قدرت در ذات خود ابزار اجرای قانون و برقراری عدالت است، اما زمانی که قدرت به سلطه‌گری، استبداد و نادیده گرفتن استقلال ملت‌ها تبدیل شود، ماهیت استکباری پیدا می‌کند.

معصومی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: قدرت دفاعی کشور حاصل تلاش و مجاهدت نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و ایثارگری جانبازان و رزمندگان است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارهای قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده است، افزود: عزت و اقتدار یک ملت در گرو وابستگی به قدرت‌های خارجی نیست، بلکه به اراده ملی، خودباوری و پافشاری بر استقلال بستگی دارد.

جنگ ترکیبی دشمن در چهار عرصه دنبال می‌شود

معصومی با اشاره به آنچه جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران خواند، اظهار کرد: امروز دشمن در چهار عرصه جنگ فیزیکی و نظامی، جنگ سایبری و فناوری، جنگ اقتصادی و جنگ روانی به دنبال تضعیف کشور است.

وی با اشاره به تهدید زیرساخت‌ها و هدف قرار گرفتن دانشمندان و ظرفیت‌های علمی کشور افزود: در کنار فشارهای نظامی و فناورانه، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مختلف نیز با هدف ایجاد فشار بر زندگی مردم دنبال می‌شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس، جنگ روانی و تلاش برای ایجاد بی‌اعتمادی، اختلاف و شکاف اجتماعی را از دیگر محورهای فشار دشمن دانست و تصریح کرد: دشمن زمانی می‌تواند به اهداف خود برسد که میان مردم اختلاف و نفاق ایجاد کند و اعتماد عمومی را از بین ببرد.

انسجام ملی، تضمین‌ کننده امنیت و اقتدار کشور است

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: ممکن است افراد در دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی اختلاف‌نظر داشته باشند، اما این تفاوت‌ها نباید به تفرقه و تقابل تبدیل شود؛ چراکه مهم‌ترین مسئله، حفظ همبستگی ملی و ایستادگی در کنار یکدیگر است.

معصومی با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان و دانش‌آموزان گفت: نباید اندیشه و عقیده را به فرزندانمان تحمیل کنیم، بلکه باید فرصت‌های مناسب برای تفکر، انتخاب آگاهانه و نقش‌آفرینی آنان فراهم شود.

وی در پایان با بیان اینکه ۱۳ آبان تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه یادآور یک مسیر و آرمان ماندگار برای ملت ایران است، تأکید کرد: مقاومت، استقلال‌طلبی، وحدت و ایستادگی در برابر سلطه‌گری از اصول اساسی این مسیر است و ملت ایران همچنان بر نپذیرفتن زور و سلطه تأکید دارد.