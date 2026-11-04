کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، اظهار کرد: این روز نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و تجلی اراده نسل‌هایی است که استقلال، عزت و آینده کشور را مسئولیت تاریخی خود می‌دانند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان در حافظه جمعی ایرانیان افزود: تبعید حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در جریان اعتراضات ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، سه رویداد سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران هستند که هر یک جلوه‌ای از مطالبه استقلال، آزادی و مقابله با سلطه بیگانگان را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به همراهی روز دانش‌آموز امسال با یادآوری حادثه مدرسه شجره طیبه میناب تصریح کرد: این حادثه تلخ که جان جمعی از دانش‌آموزان بی‌گناه را گرفت، داغی ماندگار بر دل خانواده‌ها و ملت ایران نشاند و مسئولیت جامعه در پاسداشت حرمت جان انسان‌ها، حمایت از حق آموزش و فراهم‌کردن آینده‌ای امن و سرشار از امید برای نسل نوجوان را دوچندان می‌کند.

زارع با بیان اینکه استکبارستیزی صرفاً یک شعار تاریخی نیست، بلکه پاسداری آگاهانه از استقلال، عزت ملی و حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست، ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری، وحدت ملی، همدلی، بصیرت و پرهیز از اختلاف‌افکنی، سرمایه عبور از چالش‌ها و مقابله با زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است.

وی دانش‌آموزان و دانشجویان را سرمایه‌های علمی و اجتماعی کشور دانست و گفت: نسل جوان در مسیر حفظ استقلال و ساختن آینده ایران نقشی تعیین‌کننده دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه دانش‌آموزان جان‌باخته مدرسه شجره طیبه میناب، خاطرنشان کرد: آینده ایران با آگاهی، دانش، امید و همبستگی نسل جوان ساخته می‌شود و ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های استقلال‌طلبی و عزت‌خواهی است.

زارع تأکید کرد: در سایه وحدت و همدلی، هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملت متحد ایران را در دفاع از هویت و منافع ملی خود نادیده بگیرد.