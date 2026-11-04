حجت‌الاسلام روح‌الله اولیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ویژه ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: این روز یادآور حوادث مهمی است که هر یک به شکلی در مسیر مبارزات ملت ایران و شکل‌گیری انقلاب اسلامی تأثیرگذار بوده‌اند؛ از تبعید امام خمینی(ره) گرفته تا شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸.

وی با تأکید بر لزوم آشنایی نسل جوان با واقعیت‌های تاریخی کشور تصریح کرد: نسل جوان باید بداند استقلال و عزت ایران اسلامی حاصل ایستادگی و فداکاری مردم این سرزمین است و آشنایی با تاریخ نباید تنها به بیان چند واقعه و مناسبت محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای شناخت بهتر شرایط امروز و مسئولیت‌ها در قبال آینده کشور باشد.

مدیر حوزه علمیه امام حسن عسکری(ع) پارسیان، خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه را دارای مسئولیت مهمی در آگاهی‌بخشی به جامعه دانست و خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه باید با زبان مناسب و متناسب با نیاز نسل جدید، به تبیین مسائل و پاسخ‌گویی به شبهات بپردازند.

این مسئول فرهنگی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان یادآور این واقعیت است که یک ملت زمانی می‌تواند مسیر پیشرفت خود را با اطمینان ادامه دهد که از هویت، استقلال و ارزش‌های خود شناخت کافی داشته باشد، ابراز امیدواری کرد: با حفظ وحدت، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و توجه به آگاهی نسل جوان، بتوانیم در مسیر سربلندی و پیشرفت کشور گام برداریم.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و شهدای انقلاب اسلامی، فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی داشت.