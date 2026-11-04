به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، پیش از ظهر چهارشنبه، در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در ورامین، از شهادت ۶۵۷ دانش‌آموز در شهرستان‌های استان تهران از دوران دفاع مقدس تاکنون خبر داد و گفت: ۲۳ نفر از این شهدا در جنگ رمضان به شهادت رسیده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در آینده کشور اظهار کرد: حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی به آگاهی، وحدت، علم‌آموزی و مشارکت همه اقشار جامعه وابسته است و دانش‌آموزان سرمایه اصلی آینده ایران به شمار می‌روند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز افزود: سیزدهم آبان یادآور مبارزه ملت ایران برای استقلال و آزادی است و حضور مردم در این مناسبت نشان‌دهنده پایبندی آنان به حفظ عزت و استقلال کشور است.

تبیرئی با اشاره به وقایع تاریخی ۱۳ آبان سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ بیان کرد: در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، دانش‌آموزانی که می‌توانستند در کلاس درس حاضر شوند، در اعتراض به رژیم پهلوی به میدان آمدند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند. همچنین تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام، به نمادی از استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت ایران تبدیل شد.

وی با تأکید بر اینکه ۱۳ آبان نباید صرفاً به یادآوری وقایع تاریخی محدود شود، خاطرنشان کرد: نسل امروز باید با شناخت تاریخ و پذیرش مسئولیت در قبال آینده کشور، از طریق علم، اخلاق، همبستگی و تلاش، مسیر پیشرفت و آبادانی ایران را دنبال کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران همچنین با اشاره به پیشینه مبارزاتی مردم ورامین گفت: مردم این شهرستان در حماسه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و حمایت از نهضت امام خمینی(ره) نشان دادند که دفاع از اعتقادات و سرزمین در بزنگاه‌های تاریخی با فداکاری و ایستادگی همراه است.

تبیرئی با اشاره به تحولات جهانی، فشارهای اقتصادی، رقابت قدرت‌ها، پیشرفت فناوری و جنگ روایت‌ها افزود: ملت‌ها زمانی می‌توانند از استقلال و منافع ملی خود دفاع کنند که از انسجام داخلی و سرمایه انسانی توانمند برخوردار باشند. وفاداری به ایران نیز به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه مستلزم مسئولیت‌پذیری برای رفع آن‌ها و تلاش در مسیر ساختن کشوری آبادتر و عادلانه‌تر است.

وی در ادامه خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: آینده ایران به استعداد، خلاقیت، امید و مسئولیت‌پذیری نسل جوان وابسته است و دانش‌آموزان باید با اعتماد به توانایی‌های خود برای ایفای نقش در جایگاه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی آماده شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به آمار جامعه ایثارگری این منطقه اشاره کرد و گفت: بنیاد شهید در شهرستان‌های استان تهران خدمت‌رسانی به بیش از ۹ هزار خانواده شهید، ۲۵ هزار جانباز و آزاده و ۱۳ هزار ایثارگر مهمان را بر عهده دارد.

تبیرئی همچنین آمار شهدای اعلام‌شده در جنگ‌های اخیر را شامل ۱۱۵ شهید در جنگ رمضان، ۱۱۲ شهید در جنگ ۱۲ روزه و ۳۰۲ شهید در جنگ رمضان عنوان کرد.

وی با ادای احترام به خانواده‌های شهدا و ایثارگران تصریح کرد: وظیفه جامعه در قبال شهدا و خانواده‌های آنان، پاسداری عملی از ارزش‌هایی است که این عزیزان برای آن فداکاری کردند.

تبیرئی در پایان با تأکید بر ضرورت اعتماد به نسل جوان، حفظ وحدت ملی و توجه به علم و اقتصاد پویا گفت: اختلاف سلیقه‌ها نباید جامعه را از منافع مشترک و سرنوشت ایران غافل کند و آبادانی، سربلندی و امنیت کشور مسئولیت مشترک همه ایرانیان است.