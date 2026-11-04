به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا نشریه فایننشال تایمز در گزارشی جدید به نقل از منابع آگاه فاش کرده مقامات آمریکایی با اورکل تماس گرفتند تا درباره معامله با تنسنت نگرانی هایشان را مطرح کنند.

مقامات ارشد دولت چین نیز از دفتر شرکت تنسنت در گواندونگ دیدار کردند و از آن خواستند از تراشه های داخلی حمایت کند. این درحالی است که اورکل، تنسنت و کاخ سفید به درخواست های این رسانه پاسخی نداده اند.

فایننشال تایمز ماه قبل در گزارشی اعلام کرد تنسنت بزرگترین قرارداد اجاره برون مرزی را به ارزش تقریبی هفت میلیارد دلار با اورکل امضا کرده است.

این معامله دسترسی به حدود ۱۰۰ هزار تراشه پیشرفته هوش مصنوعی را می دهد که به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی آمریکا بر چین، در کشور آسیایی در دسترس نیستند. تنسنت با یک قرارداد اجاره پنج ساله با چند دیتاسنتر اورکل در جنوب شرق آسیا نیز موافقت کرده بود.