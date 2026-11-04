به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زاهدی‌فرد صبح چهارشنبه مجمع عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد هیئت ورزش‌های همگانی استان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ارائه کرد و تشکیل شورای عالی ورزش استان به ریاست استاندار را از الزامات برنامه‌ریزی منسجم در این حوزه دانست.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر اظهار کرد: برای توسعه ورزش‌های همگانی و کاهش فقر حرکتی، باید شورای عالی ورزش با حضور دستگاه‌ها و متولیان مرتبط تشکیل شود تا راهکارهای اجرایی و تصمیم‌های لازم برای تحقق این هدف مورد بررسی قرار گیرد.

تبدیل فعالیت بدنی به بخشی از زندگی

وی از اجرای تفاهم‌نامه شهر فعال با مشارکت شهرداری‌های استان نیز خبر داد و گفت: این طرح با هدف تبدیل فعالیت بدنی به بخشی از زندگی روزمره شهروندان اجرا می‌شود.

زاهدی‌فرد اضافه کرد: در قالب طرح شهر فعال، مدیریت شهری، نهادهای حوزه سلامت، ورزش و آموزش و همچنین جامعه محلی با همکاری یکدیگر برای فراهم‌کردن محیطی ایمن، در دسترس و انگیزه‌بخش جهت فعالیت بدنی شهروندان تلاش می‌کنند.

مجمع عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر با حضور رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد و در آن، عملکرد این هیئت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و برنامه‌های پیش‌رو بررسی شد.