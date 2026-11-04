به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح چهارشنبه مجمع عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر با قدردانی از همکاری هیئت ورزش‌های همگانی در برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و استانی، اظهار کرد: با توجه به فقر حرکتی در میان مردم استان، لازم است در نیمه دوم سال برنامه‌های این حوزه با جدیت بیشتری دنبال و دامنه فعالیت‌های ورزش همگانی گسترش یابد.

وی توسعه ورزش در محلات با محوریت فعالیت‌های همگانی را از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر دانست و افزود: رویدادهایی که از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ می‌شود، با مشارکت هیئت ورزش‌های همگانی در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر همچنین با اشاره به نقش ایثار و فداکاری رزمندگان در تأمین امنیت کشور تصریح کرد: جامعه ورزش کشور و استان، امنیت امروز را مرهون جانفشانی نیروهای مسلح و خون شهدا می‌داند.

مجمع عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر با حضور رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد و در آن، عملکرد این هیئت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و برنامه‌های پیش‌رو بررسی شد.