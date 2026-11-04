به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح چهارشنبه در اجتماع «جان‌فدایان ایران» و راهپیمایی ۱۳ آبان در قزوین، ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، از حضور گسترده مردم و خانواده‌ها در این مراسم قدردانی کرد.

وی حضور نوجوانان و جوانان، به‌ویژه دهه‌هشتادی‌ها و دهه‌نودی‌ها در کنار پدران و مادرانشان را ارزشمند دانست و اظهار کرد: حضور نسل جوان در کنار خانواده برای دفاع از ایران، جلوه‌ای از عزت، روحیه شهادت‌طلبی و مسئولیت‌پذیری مردم کشور است؛ حضوری که در نقاط عطف تاریخی نیز بارها تکرار شده است.

استاندار قزوین با اشاره به فراز و نشیب‌های تاریخ معاصر ایران افزود: ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی با دشواری‌هایی روبه‌رو شده، اما هر بار برخاسته و اجازه نداده است عزت و استقلال کشور خدشه‌دار شود.

نوذری ۱۳ آبان را روز استکبارستیزی و یادآور دشمنی تاریخی آمریکا با ملت ایران توصیف کرد و گفت: دشمنی آمریکا با ایران محدود به امروز و دیروز نیست و در طول تاریخ ادامه داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت شرایط کنونی کشور اظهار کرد: حفظ ایران و منافع ملی از اوجب واجبات است و امروز با هر نگاه، گرایش، سلیقه و عقیده‌ای باید پای ایران بایستیم و جان خود را فدای این سرزمین کنیم.

استاندار قزوین افزود: نباید اجازه دهیم اختلاف‌ها و نگاه‌های کوچک سیاسی بر منافع ملی و همبستگی مردم سایه بیندازد؛ چراکه همبستگی ملی نقش اساسی در عبور کشور از شرایط دشوار دارد.

نوذری با اشاره به حضور مردم در اجتماع «جان‌فدایان ایران» ادامه داد: امروز مردم در میدان حضور یافته‌اند و اعلام می‌کنند که برای دفاع از کشور و آرمان‌های آن آماده‌اند. این آمادگی تنها به حضور در میدان محدود نیست؛ معلمی که نسل آینده را تربیت می‌کند، پزشکی که به مردم خدمت می‌کند و کارآفرینی که در عرصه اقتصادی فعالیت دارد، هرکدام می‌توانند در جایگاه خود جان‌فدای ایران باشند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم و اجتماع آنان پیرامون پرچم جمهوری اسلامی ایران، این حضور را جلوه‌ای از همبستگی و عزم ملی دانست.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، تلاش برای ایجاد آرامش در جامعه را از مسئولیت‌های مدیران دانست و گفت: مسئولان وظیفه دارند برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و پای کار ایران و جوانان کشور باشند.

نوذری با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: مسئولان باید شرایط اقتصادی و دشواری‌های زندگی مردم را با تمام وجود درک کنند و برای رفع این مشکلات از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند.