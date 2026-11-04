به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که از جمعه ۱۵ آبان در مناطق مختلف استان فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، فعالیت سامانه بارشی روز جمعه ۱۵ آبان به صورت رگبار باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ، مناطق غرب و جنوب استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه و دهق در بر می گیرد.

هواشناسی با اشاره به احتمال بارش برف در ارتفاعات مناطق سردسیر استان افزوده است که فعالیت سامانه بارشی طی روز شنبه در سراسر مناطق استان اصفهان فراگیر خواهد شد و بارش‌ها به ویژه در آران و بیدگل، شهر اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، نیک آباد، هرند و ورزنه پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، فعالیت این سامانه طی روز یکشنبه ۱۷ آبان، نیمه جنوبی استان به ویژه چادگان، شهرضا، فریدونشهر، سمیرم، لنجان، کبوتر آباد، مبارکه، جنوب اصفهان و ارتفاعات نایین را فرا خواهد گرفت.

هواشناسی نسبت به وقوع مخاطرات جوی مانند جاری شدن سیلاب، روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفرهای غیر ضرور و فعالیت‌های طبیعت‌گردی بپرهیزند.

هواشناسی همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی تاکید کرده است.

هواشناسی اصفهان در هشدار سطح نارنجی خود نسبت به فعالیت سامانه ناپایدار به صورت وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای روز یکشنبه ۱۷ آبان اعلام کرده است که این پدیده به ویژه مناطق شرقی استان از جمله اردستان، انارک، چوپانان، کوهپایه، مهاباد، نایین، نیک آباد، هرند، ورزنه، خور و بیابانک و نطنز را در بر خواهد گرفت.

هواشناسی نسبت به وقوع مخاطراتی مانند اختلال در تردد جاده ای و آسیب به زیر ساخت‌های شهری و روستایی بر اثر توفان و تندباد هشدار داده و تاکید کرده است که تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید و احتیاط در عبور و مرور مورد توجه باشد.