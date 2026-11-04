به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتسال، در پی شکایت باشگاه کک طبس از استقلال تهران به دلیل استفاده غیرمجاز از سعید طبیبی در دیدار روز ۲ مهر ۱۴۰۵ لیگ دسته اول فوتسال کشور کمیته انضباطی پس از بررسی مستندات استقلال تهران را ۳ بر صفر بازنده اعلام کرد.



همچنین سعید طبیبی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم در مسابقات رسمی محکوم شد که یک جلسه آن تا پایان فصل تعلیق شده است. باشگاه استقلال تهران نیز به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.



این رأی از حیث نتیجه مسابقه و محرومیت بازیکن، ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و از حیث جریمه نقدی قطعی است.