به گزارش خبرنگار مهر، چابهار، شهر ساحلی جنوب سیستان و بلوچستان و یکی از کانون‌های مهم اقتصادی کشور، امروز در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان میزبان حضور اقشار مختلف مردم بود؛ مردمانی خونگرم که در روزهای دشوار جنگ نیز روزهای پرالتهابی را زیر سایه حملات دشمن سپری کردند.

مردم چابهار با حضور در این راهپیمایی، در کنار دانش‌آموزان، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه، این مناسبت ملی را گرامی داشتند و با در دست داشتن پرچم ایران و سردادن شعارهای مختلف، بر همبستگی و همراهی خود تأکید کردند.

حضور مردم در این شهر راهبردی و بندری، در شرایطی که چابهار به‌عنوان یکی از محورهای مهم تجارت و اقتصاد دریامحور کشور شناخته می‌شود، جلوه‌ای از تداوم زندگی، پویایی اجتماعی و مشارکت مردم در مناسبت‌های ملی بود.