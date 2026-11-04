به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه سوره امید، نمایش «هیس‌طوری؛ راهپیمایی اشک‌ها» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا نجفی، تهیه‌شده در خانه نمایش امید، از ۱۷ آبان‌ ساعت ۱۸:۳۰ در تئاتر هامون اجرای خود را آغاز می‌کند.

این نمایش برگرفته از مجموعه کتاب «سرگذشت استعمار» است. «هیس‌طوری؛ راهپیمایی اشک‌ها» سفری است به اعماق تاریخ و روایتگریِ داستان‌هایی که در کتاب‌های استعمار گم شده‌اند. این نمایش با نگاهی عمیق به سرگذشت‌ها، تلاش می‌کند تا رنج‌ها و تلاطم‌های انسانی را در قالب نمایشی تأثیرگذار به تصویر بکشد؛ نمایشی که در آن سکوت، خود سخنی بلند دارد.

در این نمایش رضا اهورا، مبین بهزاد، بهار صبوریان، حمیدرضا قامتی، کیارش کامرو، شادمهر کیانی، بهروز لسانی و علیرضا لطفی‌زاده به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین مرتضی اسدی‌مرام: مجری طرح، امیر دلفانی: مدیر تولید، سیاوش قائده: مشاور کارگردان، ری‌را صدر: دستیار کارگردان، کیارش کامرو، علی تاجیک و علیرضا نجفی: ایده‌پردازی، علی فتحی: برنامه‌ریز، سید مهدی موسوی‌تبار: طراح پوستر و لوگوتایپ، علی تاجیک: طراح تصویر و ویدیو مپ، علی تاجیک و علیرضا نجفی: طراح صحنه، علیرضا نجفی: طراح لباس، درسا محمودی: طراح گریم، میلاد الهی: طراح نور، امیرعباس سوری: طراح صدا و موسیقی، مسعود شعبان‌پور: مشاور صدا و موسیقی و مجری صحنه، آیدا سرمست: مدیر تبلیغات، علی تاجیک، ارشک مقدم و حسین‌رضا بیانوندی: ساخت تیزر و محتوای تبلیغاتی، مینا بهرامی‌تبار: روابط عمومی، محسن نادری: مدیر اجرایی و میلاد منتظری: دستیار تولید عوامل اجرایی این نمایش هستند.

نمایش «هیس‌طوری؛ راهپیمایی اشک‌ها» از ۱۷ آبان‌ ساعت ۱۸:۳۰ در تئاتر هامون میزبان هنرمندان و هنردوستان خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.