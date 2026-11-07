غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی استقلال برابر الشمال قطر گفت: آبی پوشان توانستند به سه امتیاز فوق‌العاده حساس دست پیدا کرده و دوباره راهی بالای جدول شوند تا با امیدواری بیشتری به ادامه لیگ نخبگان داشته باشند.

وی ادامه داد : آبی پوشان بیشتر دقایق بازی توپ و میدان را در اختیار داشته و بارها موقعیت گلزنی داشتند اما متاسفانه بازهم مهاجمان در امر گلزنی ضعیف عمل کردند تا بالاخره مرد همیشه گلزن استقلال یعنی یاسر آسانی یک بار دیگر گره کور بازی را باز کرده و با گلزنی خود سه امتیاز ارزشمند را برای استقلال به ارمغان بیاورد.

یاسر آسانی گلزنی تمام نشدنی است

کارشناس فوتبال با ابراز رضایت از عملکرد یاسر آسانی گفت: ستاره بی چون و چرا استقلال یکبار دیگر نشان داد همه کاره تیم است و می‌تواند حتی در ثانیه های آخر بازی هم تیمش را نجات دهد. بدون شک او برای استقلال یک نعمت بزرگ است و جور مهاجمان استقلال را هم می‌کشد. سهراب بخوبی قدر او را می‌داند و حضور او در زمین همیشه بوی گل می‌دهد.

مهاجمان استقلال همه را ناامید کردند

فتح آبادی با انتقاد از بازی مهاجمان استقلال گفت : متاسفانه مهاجمان انتظارات را برآورده نکرده و به نوعی همه را ناامید کرده اند. مگر یک مهاجم چند موقعیت باید بدست بیاورد تا برای تیمش گلزنی کند. بختیاری زاده خیلی حرفه ای از مهاجمانش حمایت می‌کند و نمی‌خواهد آنها تحت فشار قرار بگیرند ولی آنها هم باید به حمایت و اعتماد سرمربی جواب مثبت بدهند.

وی در ادامه گفت: قرار نیست که در همه بازی ها یاسر آسانی گلزنی کند و مهاجمان تنها نظاره گر باشند. بهتر است کادر فنی آبی پوشان مدل تمرین مهاجمان را تغییر داده و تمرینات ویژه ای را برای آنان در نظر بگیرد تا هرچه زودتر بتوانند به عنوان مهاجم مقابل حریفان گلزنی کنند.

مدافعان و دروازه بان همچنان بدون اشتباه

کارشناس فوتبال با ابراز خرسندی از عملکرد مدافعان و دروازه بان استقلال گفت: بدون هیچ حرفی فاز دفاعی استقلال بدون نقص بازی می‌کند. مقابل الشمال حتی بدون اشورماتوف خط دفاع استقلال اشتباه نداشت و عملکرد موفقی داشت. فرعباسی هم درون دروازه نمایش بی نقصی داشت و نشان داد که می‌تواند در حال حاضر گلر اول تیم ملی هم باشد. استقلال در فاز دفاعی ساختار خود را پیدا کرده و هواداران نگرانی از خط دفاع استقلال ندارند و بیشتر نگران خط حمله هستند.

برد الشمال فراموش شود

فتح آبادی در خصوص دیدار استقلال تهران برابر همنام اهوازی خود در هفته دوازدهم گفت : استقلال در لیگ نخبگان برنده شد و حالا دوباره باید به لیگ برتر بلز گردد. بازیکنان نباید مغرور شوند و فکر کنند استقلال خوزستان را به راحتی شکست خواهند داد. آنها باید برد برابر حریف قطری را فراموش کرده و تمرکز خود را برروی لیگ برتر بگذارند.

کارشناس فوتبال ادامه داد : استقلال خوزستان یک تیم خطرناک است و حریف آسانی نیست. این تیم بازیکنان جوان و با انگیزه ای دارد که می‌توانند برای استقلال دردسر ساز شوند. بنابراین آبی پوشان تهرانی باید یک بازی منطقی ارائه دهند تا بتوانند سه امتیاز را کسب کرده و در کورس بالای جدول باقی بمانند.

مدیرعامل جدید وعده هایش را عملی کند



وی در خصوص انتخاب مصطفی متدین بعنوان مدیر عامل جدید استقلال گفت: خوشحالیم که بالاخره بعد از گذشت دو سال مدیر عامل جدید انتخاب شد. او در اولین کنفرانس خبری حرفهای امیدوار کننده ای زد که همه را دلگرم کرد ولی باید وعده هایش را عملی کند تا هواداران بدانند او برای موفقیت تیم تلاش می‌کند.

وی تاکید کرد: مدیر عامل جدید شناخت کافی از استقلال ندارد بنابراین باید از مدیران فعلی و پیشکسوتان با تجربه استقلال کمک بگیرد تا بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. بزرگترین وعده او باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان است که اگر نتواند به این وعده بزرگ عمل کند باید عطای مدیریت در لستقلال را به لقایش ببخشد و جای خود را به دیگری بدهد.