به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، برات امیری اعلام کرد: در هفت ماه گذشته از سال جاری، بیش از ۴۰۰ هزار متر مربع از اراضی حریم و بستر رودخانه‌های خراسان شمالی معادل بیش از ۴۰ هکتار که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شده است.

وی همچنین از ساماندهی یا لایروبی ۴۸ هزار متر از رودخانه‌ها و مسیل‌های خراسان شمالی خبر داد و گفت: این اقدامات به منظور حفاظت از منابع آب خراسان شمالی در راستای وظایف قانونی این شرکت و با همکاری مراجع قضایی و انتظامی انجام شده است.

مدیر رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی بیان کرد: حفظ حریم قانونی رودخانه‌ها و مسیل‌های خراسان شمالی به منظور حفظ مسیر جریان رواناب و سیلاب و پیشگیری از خسارت به اموال عمومی ضرورت دارد و قبل از هرگونه ساخت‌وساز در مجاورت رودخانه‌ها و مسیل‌ها باید مجوز لازم از شرکت آب منطقه‌ای و استعلام حدود حریم و بستر آنها انجام شود.

وی در پایان توضیح داد: خراسان شمالی شش هزار و ۶۰۰ کیلومتر رودخانه و مسیل دارد که دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر آن را رودخانه‌ها و مسیل‌های مهم تشکیل می‌دهند.