به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح چهارشنبه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در سنندج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد تاریخی و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران است که هر سه پیام مشترکی مبنی بر ایستادگی ملت در برابر سلطه‌طلبی آمریکا دارند.

وی با اشاره به تبعید امام خمینی(ره) در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ در پی مخالفت با قانون کاپیتولاسیون افزود: این قانون نماد آشکار تحقیر ملت ایران بود، چراکه بر اساس آن، اتباع آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند و دستگاه قضایی کشور امکان برخورد با تخلفات آنان را نداشت.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ نیز دانش‌آموزان و دانشجویان آزادی‌خواه در اعتراض به ظلم رژیم پهلوی به میدان آمدند و با گلوله پاسخ گرفتند و سال بعد نیز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به تعبیر امام راحل، انقلاب دوم ملت ایران رقم خورد.

حسینی با بیان اینکه این سه رویداد تاریخی دارای یک پیام مشترک هستند، عنوان کرد: ملت ایران زیر بار سلطه نمی‌رود و حق تعیین سرنوشت، استقلال، آب و خاک و شرف خود را به بیگانگان واگذار نمی‌کند.

کردستان؛ نماد ایستادگی در برابر مداخلات خارجی

وی با اشاره به حافظه تاریخی مردم کردستان از مداخلات و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: مردم کردستان به‌خوبی می‌دانند که آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست و تجربه تحولات عراق و سوریه نیز این واقعیت را نشان داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: مردم استان با هوشیاری و درک سیاسی خود اجازه ندادند سناریوهای طراحی‌شده خارجی به ناامنی در این منطقه منجر شود و کردستان در روزهای حساس کشور، آرامش و انسجام خود را حفظ کرد.

حسینی با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه سنندج گفت: حضور نزدیک به ۲۵۰ شب مردم در میدان، پیام روشنی از مقاومت و پایبندی مردم کردستان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی ایران به جهان مخابره کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مردم کردستان با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی در دفاع از ایران اشتراک نظر دارند، افزود: مردم این استان با تقدیم بهترین فرزندان خود نشان داده‌اند که در کنار سایر اقوام ایرانی برای سربلندی کشور ایستاده‌اند و همچنان به این مسیر پایبند خواهند بود.

وحدت ملی؛ رمز عبور از توطئه‌های دشمنان

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال تصریح کرد: حضور امروز هزاران نفر از مردم استان و میلیون‌ها ایرانی در سراسر کشور، تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید انقلاب و اعلام حمایت از رهبری و نظام جمهوری اسلامی است.

حسینی با بیان اینکه استکبار جهانی خود را برتر از سایر ملت‌ها می‌داند، اظهار کرد: در منطق استکباری، برخی کشورها خود را تصمیم‌گیرنده برای جهان می‌دانند و از دیگر ملت‌ها انتظار اطاعت و واگذاری منابع و ثروت‌هایشان را دارند، در حالی که ملت‌های آزاده چنین رویکردی را نمی‌پذیرند.

وی همبستگی اقوام و مذاهب را مهم‌ترین عامل ایستادگی ملت ایران دانست و افزود: رمز موفقیت و اقتدار ایران، وحدت و همدلی مردم فراتر از قومیت و مذهب است و اجتماع امروز سنندج بار دیگر این حقیقت را به نمایش گذاشت.

خدمت به مردم باید اولویت مسئولان باشد

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: بخشی از مشکلات موجود ریشه در مسائل داخلی دارد، اما تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی آمریکا، به‌ویژه در حوزه دارو و نیازهای اساسی مردم، نیز در تشدید این مشکلات تأثیرگذار بوده است.

حسینی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان در برابر مطالبات مردم خاطرنشان کرد: خواسته به‌حق مردم از مدیران، فراهم کردن شرایط مناسب معیشتی و تقویت اقتصاد است و مسئولان باید خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی با اشاره به مدیریت شرایط استان در روزهای جنگ گفت: با همراهی مسئولان استان، استاندار، نماینده ولی‌فقیه و دستگاه‌های اجرایی، نیازهای مردم تأمین شد و با وجود برخی مشکلات و گرانی‌ها، بحران معیشتی در استان شکل نگرفت.

حسینی همچنین از تلاش نیروهای مسلح و حافظان امنیت در تأمین امنیت مرزها و استان قدردانی کرد و گفت: نیروهای مسلح با ایستادگی و فداکاری اجازه ندادند نقشه دشمنان برای ایجاد ناامنی در کردستان محقق شود.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم سنندج در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد: حمایت و همراهی مردم، مسئولیت مدیران را در مسیر خدمتگزاری سنگین‌تر می‌کند و همه مسئولان باید با تلاش بیشتر، پاسخگوی اعتماد و همراهی مردم باشند.