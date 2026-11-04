به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروانه نیک‌مرام، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پرداخت ۵۸ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۴ هزار و ۱۳۰ تعاونی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این تسهیلات از سوی ۲۷ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری پرداخت شده و اشتغال‌زایی مرتبط با آن ۱۱۲ هزار و ۷۴۲ نفر بوده است.

وی در ادامه به تسهیلات پرداخت‌شده در چارچوب تفاهم‌نامه سه‌جانبه اشاره کرد و افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بانک عامل تعاون ۳ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۴۱ تعاونی پرداخت کرده است که بر اساس گزارش این تفاهم‌نامه، زمینه ایجاد ۲ هزار و ۶۲۲ فرصت شغلی را فراهم کرده است.

مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اولویت‌های این تفاهم‌نامه گفت: طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه‌ای، ایجادی و صادرات‌محور و همچنین تعاونی‌های دانش‌بنیان، تعاونی‌های زنان و تعاونی‌های مستقر در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، در شمار گروه‌ها و طرح‌های مورد توجه این تفاهم‌نامه قرار دارند.

نیک‌مرام همچنین از اختصاص اعتبار برای نوسازی و به‌سازی تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در شهریورماه سال جاری، ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار با هدف نوسازی و به‌سازی تعاونی‌ها، ایجاد اشتغال و پشتیبانی اعتباری از فعالیت آنها به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۳۱ استان اعلام شد که از این میزان، ۱۴۷۰ میلیارد تومان به استان‌ها ابلاغ اعتبار شده است.