به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: بر اساس هشدار صادرشده، از ظهر تا اواخر وقت چهارشنبه ۱۳ آبان، با تشدید ناپایداری‌های جوی، وقوع توفان تندری، رگبارهای نقطه‌ای نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ، تندبادهای لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی در برخی نقاط شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، حاجی‌آباد، بشاگرد، قشم، سیریک، خمیر، بندرلنگه و شمال تنگه هرمز مورد انتظار است و احتمال بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا نیز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کرده و از فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و حضور در مناطق باز در زمان وقوع رعدوبرق پرهیز کنند.

حسن‌زاده همچنین بر رعایت نکات ایمنی، توجه به اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی تأکید کرد.