به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر فوتبال زنان با اتفاقی مهم در بالای جدول همراه شد. جایی که پرسپولیس پس از شروعی مقتدرانه و ثبت پنج پیروزی متوالی سرانجام برابر گل‌گهر سیرجان شکست خورد تا نخستین لغزش سرخ‌پوشان در فصل جاری رقم بخورد. نتیجه‌ای که اگرچه جایگاه این تیم را در صدر جدول تغییر نداد اما بار دیگر رقابت میان مدعیان قهرمانی را جدی‌تر کرد.

پرسپولیس پیش از سفر به سیرجان با ۱۵ امتیاز از پنج مسابقه تنها تیمی بود که تمام دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود. شاگردان نیلوفر اردلان در شرایطی به دنبال حفظ این روند بودند که گل‌گهر نیز برای نزدیک‌شدن به صدر جدول انگیزه زیادی داشت. در نهایت گل‌های زهرا علیزاده و افسانه چترنور باعث شد سیرجانی‌ها با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسند و نخستین شکست فصل را به صدرنشین تحمیل کنند.

این نتیجه از دو جهت اهمیت داشت. نخست آنکه رکورد صددرصد پیروزی پرسپولیس از بین رفت و دوم اینکه گل‌گهر با کسب سه امتیاز ارزشمند فاصله خود را با صدر جدول به سه امتیاز کاهش داد. به این ترتیب تیمی که تا پیش از این هفته تعقیب‌کننده اصلی پرسپولیس بود حالا با اعتمادبه‌نفس بیشتری در کورس قهرمانی حضور دارد.

خاتون و سپاهان دو مدعی با فرصت جبران

با وجود صدرنشینی پرسپولیس نمی‌توان معادلات بالای جدول را تنها به رقابت این تیم با گل‌گهر محدود کرد. خاتون بم و سپاهان اصفهان به دلیل داشتن یک مسابقه کمتر همچنان از ظرفیت تغییر شرایط جدول برخوردارند.

خاتون با ۱۱ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد و سپاهان نیز با ۱۰ امتیاز جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است. هر دو تیم هنوز دیدار معوقه خود را برگزار نکرده‌اند و همین موضوع باعث می‌شود فاصله امتیازی فعلی آنها با صدر جدول تصویر کاملی از قدرت رقابتی‌شان ارائه نکند. در واقع نتایج دیدارهای عقب‌افتاده می‌تواند آرایش مدعیان را تغییر دهد و رقابت برای صدرنشینی را فشرده‌تر کند.

استقلال هم از کورس عقب نماند

در کنار رقابت پرسپولیس و گل‌گهر پیروزی استقلال برابر ایستا البرز نیز از اتفاقات مهم هفته ششم بود. آبی‌پوشان که هفته گذشته در دربی پایتخت شکست خورده بودند با گل دقیقه ۸۱ نیلوفر عظیمی سه امتیاز حساس به دست آوردند و مجموع امتیازات خود را به ۱۰ رساندند.

نکته قابل‌توجه درباره استقلال تداوم گلزنی نیلوفر عظیمی است؛ بازیکنی که برای ششمین مسابقه متوالی موفق به گلزنی شد و نقش مهمی در نتایج تیمش داشته است. استقلال اگرچه به دلیل تفاضل گل در رتبه پنجم قرار دارد اما فاصله امتیازی این تیم با سایر مدعیان نشان می‌دهد همچنان می‌تواند در رقابت بالای جدول تأثیرگذار باشد.

قهرمانی هنوز به نام هیچ تیمی نوشته نشده است

شکست پرسپولیس در سیرجان را می‌توان نخستین نشانه جدی از دشواربودن مسیر قهرمانی این فصل دانست. صدرنشین هنوز با ۱۵ امتیاز جایگاه نخست را در اختیار دارد اما گل‌گهر با ۱۲ امتیاز به تعقیب خود ادامه می‌دهد و خاتون و سپاهان نیز با یک بازی کمتر فرصت نزدیک‌شدن به صدر را دارند. استقلال هم با ۱۰ امتیاز در جمع تیم‌های بالای جدول باقی مانده است.

آنچه از هفته ششم می‌توان برداشت کرد این است که برخلاف شروع مقتدرانه پرسپولیس رقابت قهرمانی هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتوان مدعیان را از یکدیگر جدا کرد. نتایج این هفته نشان داد گل‌گهر توانایی متوقف‌کردن صدرنشین را دارد، استقلال همچنان در جمع تیم‌های پیروز قرار می‌گیرد و خاتون و سپاهان نیز به دلیل بازی‌های کمتر همچنان در معادلات اصلی قهرمانی حضور دارند.

به نظر می‌رسد با گذشت شش هفته لیگ برتر فوتبال زنان وارد مرحله‌ای شده که هر لغزش می‌تواند جایگاه تیم‌ها را تغییر دهد. رقابتی که حالا با از دست رفتن رکورد پرسپولیس چهره‌ای نزدیک‌تر و جذاب‌تر به خود گرفته است.