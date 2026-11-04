به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، خراسان جنوبی، سرزمین قنات‌ها و فرهنگ دیرپای شرق کشور، با پیشینه‌ای غنی در تاریخ، آموزش و هنر، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی ایران را شکل می‌دهد.

مشترکان ایرانسل می‌توانند در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، این هدیه را فعال کنند.

اعتبار این هدیه، ۲۴ ساعت است و هر مشترک، تنها یک بار می‌تواند آن را فعال کند.

بیرجند، مرکز این استان و از شهرهای تاریخی قلمرو قهستان، در حاشیه کویر و در پیوند با زندگی مردمان سخت‌کوش این منطقه شکل گرفته است. این شهر با برخورداری از پیشینه‌ای درخشان در توسعه زیرساخت‌های شهری، به‌عنوان نخستین شهر شرقی کشور که به شبکه مدرن آبرسانی مجهز شد، شناخته می‌شود. تأسیس مدرسه تاریخی شوکتیه و همچنین باغ اکبریه بیرجند، به‌عنوان بخشی از میراث جهانی باغ ایرانی در فهرست یونسکو، جلوه‌ای از هنر اصیل باغ‌سازی ایرانی و پیوند دیرینه فرهنگ و طبیعت در این سرزمین است.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز می‌توان این سوپراپلیکیشن را دریافت و نصب کرد.