به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری در نشست مجازی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تذکر رئیس مجلس به دولت درباره وضعیت بازار، اظهار کرد: تذکر قالیباف در خصوص نبود نظارت جامع و مؤثر بر بازار، تذکری کاملاً بهحق و ضروری بود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت دستگاههای اجرایی بر بازار افزود: انتظار میرود دولت و وزارتخانههای مسئول با جدیت بیشتری بر روند عرضه و قیمتگذاری کالاها نظارت کنند؛ چراکه مردم از افزایش پیدرپی قیمتها و گرانیهای مستمر گلایه دارند و در شرایط کنونی، نظارت جامع و اثربخشی بر بازار مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه بهای کالاها نیازمند نظارت جدیتر دولت است، تصریح کرد: دولت باید بیش از گذشته به ساماندهی بازار توجه داشته باشد و با اتخاذ تدابیر مؤثر، مانع از تداوم افزایش بیرویه قیمتها شود.
وی به وضعیت حقوق و دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی اشاره کرد و گفت: میزان حقوق کارکنان و پرسنل این مجموعهها با شرایط تورمی کشور تناسب ندارد و پاسخگوی وضعیت اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی نیست.
بدری خاطرنشان کرد: انتظار میرود دولت برای افزایش مناسب حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی و همچنین نیروهای مسلح در نیمه دوم سال، تدابیر و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای افزایش حقوق کارمندان و نیروهای مسلح در نیمه دوم سال تدبیر کند
به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری در نشست مجازی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تذکر رئیس مجلس به دولت درباره وضعیت بازار، اظهار کرد: تذکر قالیباف در خصوص نبود نظارت جامع و مؤثر بر بازار، تذکری کاملاً بهحق و ضروری بود.
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