به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری در نشست مجازی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تذکر رئیس مجلس به دولت درباره وضعیت بازار، اظهار کرد: تذکر قالیباف در خصوص نبود نظارت جامع و مؤثر بر بازار، تذکری کاملاً به‌حق و ضروری بود.



نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازار افزود: انتظار می‌رود دولت و وزارتخانه‌های مسئول با جدیت بیشتری بر روند عرضه و قیمت‌گذاری کالاها نظارت کنند؛ چراکه مردم از افزایش پی‌درپی قیمت‌ها و گرانی‌های مستمر گلایه دارند و در شرایط کنونی، نظارت جامع و اثربخشی بر بازار مشاهده نمی‌شود.



وی با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه بهای کالاها نیازمند نظارت جدی‌تر دولت است، تصریح کرد: دولت باید بیش از گذشته به ساماندهی بازار توجه داشته باشد و با اتخاذ تدابیر مؤثر، مانع از تداوم افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود.



وی به وضعیت حقوق و دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی اشاره کرد و گفت: میزان حقوق کارکنان و پرسنل این مجموعه‌ها با شرایط تورمی کشور تناسب ندارد و پاسخگوی وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی نیست.



بدری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت برای افزایش مناسب حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح در نیمه دوم سال، تدابیر و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.