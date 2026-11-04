به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس، در تذکری با اشاره به اینکه همواره از ضرورت حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها سخن گفته می‌شود، اظهار کرد: ریاست مجلس نیز بارها بر لزوم جلوگیری از گرانی و ساماندهی معیشت مردم تأکید کرده‌؛ اما پرسش اساسی این است که قرار است با چه سازوکاری معیشت مردم ساماندهی شود و اساساً علت اصلی افزایش قیمت‌ها چیست؟



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیمات ارزی وزارت صمت و بانک مرکزی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده است که تنها ۶۶ قلم کالا مشمول تأمین ارز از بازار مبادله باشند؛ بازاری که نرخ ارز در آن حدود ۱۸۸ هزار تومان است و روند افزایشی روزانه دارد. در مقابل، سایر کالاها، یعنی بیش از ۴۵۰۰ قلم کالا، به سمت تأمین ارز از بازار آزاد با نرخ حدود ۲۷۰ هزار تومان هدایت می‌شوند.



صمصامی تصریح کرد: اتخاذ چنین تصمیمی به معنای ایجاد یک جهش شدید قیمتی در یک ماه آینده خواهد بود. باید از بانک مرکزی پرسید که چرا چنین تصمیمی گرفته است؟ وقتی سؤال می‌کنیم چرا این سیاست را در پیش گرفته‌اید، پاسخ می‌دهند که ارز نداریم. در ادامه می‌پرسیم اگر ارز کافی در اختیار ندارید، این کالاها قرار است با چه نرخی وارد کشور شوند؟ پاسخ این است که ارز مورد نیاز از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد.



وی ادامه داد: پرسش بعدی این است که چرا نرخ ارز حاصل از صادرات را افزایش می‌دهید؟ پاسخ بانک مرکزی این است که صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانند و به همین دلیل ناچار هستیم نرخ ارز را افزایش دهیم تا صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به بازار ترغیب شوند.



این نماینده مجلس با انتقاد از چنین رویکردی در سیاست‌گذاری ارزی کشور گفت: صادرکننده‌ای که مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز تالار مبادله تأمین کرده و نیروی کار، آب، برق و دیگر نهاده‌های تولیدی را نیز با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار داشته است، اکنون قرار است ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۲۷۰ هزار تومان به کشور بازگرداند؟ این چه نوع سیاست اقتصادی است که در شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ کرده‌ایم؟



صمصامی با تأکید بر اینکه نباید اقتصاد کشور را به حال خود رها کرد، اظهار کرد: ما اقتصاد را رها کرده‌ایم و سفره مردم را به دشمن سپرده‌ایم؛ بانک مرکزی نیز اکنون در زمین دشمن بازی می‌کند.



وی در پایان هشدار داد: مسیری که در حال حاضر در پیش گرفته‌ایم، به ناکجاآباد منتهی می‌شود. هر روز با تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم، سفره مردم را بیش از گذشته در معرض تهدید قرار می‌دهیم. ظاهراً توان مقابله با برخی سرمایه‌داران و صادرکنندگان را نداریم و در مقابل، فشارهای اقتصادی را از طریق گران‌سازی کالاها به سفره مردم منتقل می‌کنیم.