به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر، ایوب آقاخانی دبیر چهل و پنجمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر طی حکمی امیرحسین شفیعی را به عنوان مشاور عالی این دوره از جشنواره منصوب کرد.

در متن حکم آقاخانی به شفیعی چنین آمده است:

«بسمه تعالی

هنرمند گرانسنگ جناب آقای امیرحسین شفیعی

می‌دانم شما هم بر این باورید که رویداد ملی و بین‌المللی جشنواره‌ تئاتر فجر، مهم‌ترین و پرپژواک‌ترین و در صورت داشتن رویه و عملکردی درست، ثمربخش‌ترین رویداد فرهنگی کشور با محوریت هنر قدسی تئاتر است.

با عنایت به تجربیات ارزنده‌ شما در حوزه‌ تئاتر، مدیرت فرهنگی و ظرائف تولید و با توجه به توانایی شما که برآمده از سال‌ها حضور موثر در بدنه‌ تئاتر کشور است، بدینوسیله به عنوان «مشاورعالی دبیر چهل و پنجمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر» منصوب می‌شوید. امید است در این هم‌دوشی و هم‌کوشی، قرین توفیق باشیم و تلألو تئاتر کشور را در پرتو تاریخ و فرهنگ و شأن والای مردمان این سرزمین، ناظر باشیم. به امید آن روز.»

امیرحسین شفیعی کارگردان تئاتر و مدیر فرهنگی متولد ۱۳۶۳ در شهرستان ورامین، دانش‌آموخته کارشناسی مدیریت فرهنگی، دارای نشان درجه ۲ هنری در رشته کارگردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. او مدیریت باشگاه تئاتر سوره، فعالیت به عنوان دبیر اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دبیر جشنواره تئاتر استان تهران، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان تهران و مدیر رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری را در کارنامه دارد و در جشنواره‌های فجر، کودک و نوجوان، تئاتر عروسکی مبارک، مقاومت موفق به دریافت جوایز شده است.

چهل و پنجمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری ایوب آقاخانی در بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.