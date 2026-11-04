به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در اجتماع مردم یزد به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان در میدان امیرچخماق، این روز را یادآور سه مقطع مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان معترض به رژیم پهلوی و تسخیر سفارت آمریکا دانست و اظهار کرد: هر یک از این رویدادها جلوه‌ای از مبارزه ملت ایران با سلطه‌طلبی و دفاع از استقلال کشور است.

وی با اشاره به مخالفت امام خمینی(ره) با قانون کاپیتولاسیون افزود: امام راحل در برابر قانونی ایستادند که حق رسیدگی به جرائم اتباع آمریکایی را از دستگاه قضایی ایران سلب می‌کرد و همین موضع‌گیری به تبعید ایشان از کشور منجر شد.

جوکار با یادآوری واقعه ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و شهادت دانش‌آموزان در جریان اعتراض به رژیم پهلوی، این حادثه را نمادی از ایستادگی نسل جوان برای استقلال کشور دانست و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ را نیز نقطه عطف دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه دخالت‌های آمریکا در ایران به پیش از تسخیر سفارت این کشور بازمی‌گردد، گفت: اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا ابعاد مداخلات این کشور را آشکار کرد و این رویداد به‌عنوان انقلاب دوم شناخته شد.

توان دفاعی ایران؛ پاسخ به تهدیدهای فرامنطقه‌ای

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح اظهار کرد: نیروهای نظامی کشور در بخش‌های مختلف از جمله سواحل، جزایر و تنگه هرمز مستقر هستند و نیروهای هوافضا نیز با تکیه بر فناوری‌های روز و ارتقای سامانه‌های موشکی، آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدها را دارند.

وی با اشاره به تحولات جنگ رمضان افزود: آمریکا در این جنگ به اهداف خود دست نیافت و اعتبار این کشور در سطح بین‌المللی آسیب دید؛ موضوعی که نشان می‌دهد مقاومت و ایستادگی می‌تواند قدرت‌آفرین باشد.

جوکار همچنین با اشاره به رایزنی برخی کشورهای منطقه برای شکل‌گیری ائتلاف منطقه‌ای و حضور ایران در آن گفت: تلاش کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و پاکستان برای مشارکت ایران در چنین ائتلافی، بیانگر این است که کشورهای منطقه نسبت به توان آمریکا در تأمین امنیت خود تردید پیدا کرده‌اند.

وی موضع ایران در مذاکرات و تحولات منطقه‌ای را مبتنی بر مطالبات اعلام‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: میانجیگران برای مذاکره به ایران مراجعه می‌کنند، اما موضع جمهوری اسلامی روشن است و بر تحقق هفت شرط مطرح‌شده از سوی آمریکا تأکید دارد.

تنگه هرمز در معادلات جدید منطقه‌ای

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: تحولات اخیر، معادلات منطقه را تغییر داده و اهمیت این گذرگاه راهبردی در تأمین انرژی جهان بیش از گذشته آشکار شده است.

وی با بیان اینکه ایران پیش از این با وجود برخورداری از توانمندی لازم، از اعمال کنترل بر این گذرگاه خودداری کرده بود، ادامه داد: پس از تحمیل جنگ و هدف قرار گرفتن مردم، دانشمندان، فرماندهان و رهبر شهید کشور، دشمن باید در برابر ملت ایران پاسخگو باشد و تا زمان تحقق مطالبات جمهوری اسلامی، تغییری در مواضع کشور ایجاد نخواهد شد.

جوکار با اشاره به رصد توان نظامی و میزان تاب‌آوری اجتماعی ایران از سوی دشمن گفت: دشمن هم توان و اراده نیروهای مسلح و هم میزان حضور و پایداری مردم در صحنه را زیر نظر دارد؛ از این رو، در صورت تجاوز مجدد، پاسخ نیروهای مسلح فوری، مؤثر و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.

وی در واکنش به تهدیدهای نظامی آمریکا نیز اظهار کرد: تهدید به استفاده از بمب‌های سنگین نمی‌تواند اراده ایران را تضعیف کند و کشور از توانمندی لازم برای مقابله با تهدیدهای نظامی برخوردار است.

حضور مردم، پشتوانه اصلی اقتدار کشور

جوکار با تأکید بر نقش اجتماعات مردمی در حفظ انسجام ملی گفت: حضور مردم در میدان‌ها و اجتماعات، یکی از مؤلفه‌هایی است که دشمن آن را ارزیابی می‌کند و استمرار این حضور، پشتوانه ایستادگی کشور در برابر تهدیدهاست.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس با یادآوری تأکید امام خمینی(ره) بر نقش مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی گفت: رمز ماندگاری انقلاب، حضور مردم در صحنه است و این حضور باید گسترده‌تر شود تا دشمن بداند ملت ایران در دفاع از کشور و آرمان‌های خود مصمم است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت بازدارندگی کشور اظهار امیدواری کرد در صورت تداوم تهدیدها و تجاوزها و با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، دکترین دفاعی و هسته‌ای کشور با هدف ایجاد بازدارندگی مؤثرتر مورد بازنگری قرار گیرد.

جوکار در پایان با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان حاضر در اجتماع ۱۳ آبان، به تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: نسل امروز نیز باید با تداوم راه شهدا و تکیه بر خلاقیت و نوآوری علمی، در پیشرفت ایران در عرصه‌های علمی، فناوری و دفاعی نقش‌آفرینی کند.