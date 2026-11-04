به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیئت انتخاب آثار نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان متشکل از امیر مشهدیعباس، کاوه مهدوی، مصطفی کولیوندی، احمد صمیمی و اسماعیل پاشایی، پس از بررسی آثار رسیده، فهرست نهایی آثار پذیرفتهشده در پنج بخش «آزاد»، «آیینی سنتی»، «کودک و نوجوان»، «دگرگونههای اجرایی» و «ملل» را معرفی کردند.
اسامی آثار (بدون اولویت) به شرح زیر است:
بخش «آزاد»
۱. «نماد»، نوشته و کارگردانی حسین نادری از کرمانشاه
۲. «سایلنت» (مشروط)، نوشته و کارگردانی سید سوران حسینی از مریوان
۳. «چند حرامزاده در یک تن»، نوشته و کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان
۴. «بوکسور»، نوشته و کارگردانی سید سروش پیمبری از کرمانشاه
۵. «ساعت صفر»، نوشته و کارگردانی حسین ایزدی از بروجرد
۶. «زندگی با طعم محبت»، نوشته سید پویا امامی و کارگردانی ونوس حجتی از اصفهان
۷. «وضعیت آبی قرمزه»، نوشته و کارگردانی سید فریدون احمدی از سنندج
۸. «کوچه ماهرخ بود و فریدون» (مشروط)، نوشته و کارگردانی مالک آبسالان از دهلران
۹. «محدوده روانی» (مشروط)، نوشته و کارگردانی رسول احمدی از تهران
۱۰. «اجتماع پنگونها»، نوشته و کارگردانی سعید اللهیاری از اصفهان
۱۱. «دستانداز»، نوشته میلاد حسینزاده و کارگردانی محمدرضا پورعلی از بندر کیاشهر
بخش «آیینی سنتی»
۱. «پشیا»، نوشته و کارگردانی امیر امینی و آرزو علیپور از لاهیجان
۲. «هَلونَه»، نوشته و کارگردانی علی قاضی از مسجدسلیمان
۳. «نوروز صیاد»، نوشته سمانه شاهرخی و کارگردانی احسان بحرینی از کرمان
بخش کودک و نوجوان
۱. «لکی جون و دوستای مهربون»، نوشته و کارگردانی علی فریدنی از شاهینشهر
۲. «شادزی»، نوشته و کارگردانی فرامرز غلامیان از بوشهر
۳. «نخودی و حاکم شهر دور»، نوشته آرزو بهرامی و کارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان
بخش «دگرگونههای اجرایی»
۱. «نیمکت»، نوشته و کارگردانی کیوان آذرخش از سنندج
۲. «سه تن یک رهایی»، نوشته و کارگردانی یاسر میرحمیدی از کیاشهر
۳. «ابیات پراکنده»، نوشته و کارگردانی عبدالرضا شیبانی از گنبدکاووس
۴. «مسافرخانه» (مشروط)، نوشته مرجان آقانوری و کارگردانی محمد مهیار آقانوری از تهران
بخش «ملل»
۱. «ژیانهوه»، نوشته و کارگردانی مختار محمدی از مریوان
۲. «سیاورش»، نوشته ماندانا عقبری و کارگردانی علیرضا دهقان از کرج
۳. «هشتمین سفر سندباد +۱»، نوشته سپیده چخماقی و کارگردانی محمد شهیر از یزد
نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان از ٢ تا ۶ آذر به دبیری فاتح بادپروا در شهر مریوان برگزار میشود.
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