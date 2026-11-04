به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیئت انتخاب آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان متشکل از امیر مشهدی‌عباس، کاوه مهدوی، مصطفی کولیوندی، احمد صمیمی و اسماعیل پاشایی، پس از بررسی آثار رسیده، فهرست نهایی آثار پذیرفته‌شده در پنج بخش «آزاد»، «آیینی سنتی»، «کودک و نوجوان»، «دگرگونه‌های اجرایی» و «ملل» را معرفی کردند.

اسامی آثار (بدون اولویت) به شرح زیر است:

بخش «آزاد»

۱. «نماد»، نوشته و کارگردانی حسین نادری از کرمانشاه

۲. «سایلنت» (مشروط)، نوشته و کارگردانی سید سوران حسینی از مریوان

۳. «چند حرامزاده در یک تن»، نوشته و کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان

۴. «بوکسور»، نوشته و کارگردانی سید سروش پیمبری از کرمانشاه

۵. «ساعت صفر»، نوشته و کارگردانی حسین ایزدی از بروجرد

۶. «زندگی با طعم محبت»، نوشته سید پویا امامی و کارگردانی ونوس حجتی از اصفهان

۷. «وضعیت آبی قرمزه»، نوشته و کارگردانی سید فریدون احمدی از سنندج

۸. «کوچه ماهرخ بود و فریدون» (مشروط)، نوشته و کارگردانی مالک آبسالان از دهلران

۹. «محدوده روانی» (مشروط)، نوشته و کارگردانی رسول احمدی از تهران

۱۰. «اجتماع پنگون‌ها»، نوشته و کارگردانی سعید الله‌یاری از اصفهان

۱۱. «دست‌انداز»، نوشته میلاد حسین‌زاده و کارگردانی محمدرضا پورعلی از بندر کیاشهر

بخش «آیینی سنتی»

۱. «پشیا»، نوشته و کارگردانی امیر امینی و آرزو علی‌پور از لاهیجان

۲. «هَلونَه»، نوشته و کارگردانی علی قاضی از مسجدسلیمان

۳. «نوروز صیاد»، نوشته سمانه شاهرخی و کارگردانی احسان بحرینی از کرمان

بخش کودک و نوجوان

۱. «لکی جون و دوستای مهربون»، نوشته و کارگردانی علی فریدنی از شاهین‌شهر

۲. «شادزی»، نوشته و کارگردانی فرامرز غلامیان از بوشهر

۳. «نخودی و حاکم شهر دور»، نوشته آرزو بهرامی و کارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان

بخش «دگرگونه‌های اجرایی»

۱. «نیمکت»، نوشته و کارگردانی کیوان آذرخش از سنندج

۲. «سه تن یک رهایی»، نوشته و کارگردانی یاسر میرحمیدی از کیاشهر

۳. «ابیات پراکنده»، نوشته و کارگردانی عبدالرضا شیبانی از گنبدکاووس

۴. «مسافرخانه» (مشروط)، نوشته مرجان آقانوری و کارگردانی محمد مهیار آقانوری از تهران

بخش «ملل»

۱. «ژیانه‌وه»، نوشته و کارگردانی مختار محمدی از مریوان

۲. «سیاورش»، نوشته ماندانا عقبری و کارگردانی علیرضا دهقان از کرج

۳. «هشتمین سفر سندباد +۱»، نوشته سپیده چخماقی و کارگردانی محمد شهیر از یزد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از ٢ تا ۶ آذر به دبیری فاتح بادپروا در شهر مریوان برگزار می‌شود.