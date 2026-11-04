به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان که هدایت تیم فوتبال الطلبه عراق را بر عهده دارد، پس از گذشت ۱۲ هفته از رقابت‌های لیگ ستارگان این کشور، با کسب ۱۸ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی ۲۰ تیمی این مسابقات قرار گرفته است.

باشگاه الطلبه در ماه های اخیر با مشکلات مالی زیادی مواجه بوده به طوری که صدای منصوریان بارها درآمده است. شبکه 4 ورزشی عراق خبر داد که علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی الطلبه پس از دیدار این تیم مقابل غاز الشمال در هفته سیزدهم که روز جمعه برگزار می‌شود، از این تیم جدا خواهد شد.

پیش از این نیز یحیی گل‌محمدی سرمربی ایرانی تیم فوتبال دهوک از این باشگاه جدا شد و هدایت تیم فوتبال امید ایران را بر عهده گرفت. در صورت جدایی منصوریان از الطلبه دومین سرمربی ایرانی شاغل در لیگ عراق نیز در فاصله‌ای کوتاه از تیم خود جدا خواهد شد.