به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا نصوری ظهر چهارشنبه در یوم الله سیزدهم آبان یاسوج با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ اخیر، با وجود نابرابری امکانات و تجهیزات، در برابر دشمن ایستادگی کرد و اجازه نداد اهداف و نقشه‌های آنان محقق شود.

وی با قدردانی از مقاومت و پایداری مردم افزود: در جنگی نابرابر، دشمن با تمام امکانات و تجهیزات خود به میدان آمد، اما مردم ایران با اراده و ایمان در برابر ارتشی مجهز ایستادند و آن‌ها را به عقب‌نشینی وادار کردند.

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف نظام و زیر سؤال بردن کارآمدی انقلاب اسلامی تصریح کرد: دشمن می‌کوشد با برجسته‌کردن مشکلات و نادیده‌گرفتن دستاوردها، اعتماد مردم را نسبت به نظام کاهش دهد؛ این در حالی است که کشور با وجود تحریم‌ها، ترورها و تهدیدهای متعدد، در عرصه‌های گوناگون به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و دانشمندان ایرانی توانمندی کشور را در سطح جهانی به اثبات رسانده‌اند.

وی ناامیدی را یکی از ابزارهای دشمن برای رسیدن به اهداف خود دانست و گفت: ناامیدی آب به آسیاب دشمن ریختن است و نباید اجازه دهیم با ایجاد تردید و یأس، روحیه امید و اعتماد در جامعه تضعیف شود.

حجت الاسلام نصوری با تأکید بر اینکه انقلاب و نظام متعلق به همه مردم است، خاطرنشان کرد: همه ما در یک کشتی قرار داریم و باید برای رسیدن آن به مقصد تلاش کنیم. تفرقه‌افکنی و اختلاف‌افزایی در جامعه، به‌منزله سوراخ‌کردن کشتی انقلاب است و پیامدهای آن متوجه همه خواهد بود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلافات قومی، مذهبی و اقتصادی بیان کرد: اگرچه مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اما باید هوشیار باشیم تا دشمن از این مشکلات برای ایجاد شکاف میان اقوام و مذاهب سوءاستفاده نکند.

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) ادامه داد: دشمن با دامن‌زدن به نارضایتی‌ها و اختلافات اجتماعی درصدد تضعیف انسجام ملی است؛ ازاین‌رو، حفظ وحدت، همدلی و پرهیز از رفتارهایی که به اختلافات دامن می‌زند، ضرورتی جدی به شمار می‌رود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه اظهار کرد: باید زیر پرچم ولایت فقیه و با وحدت و همدلی، در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم اختلافات داخلی، زمینه تحقق اهداف دشمن را فراهم کند.

حجت الاسلام نصوری انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیه را الگویی کوچک از دوران ظهور دانست و افزود: باید حرکت‌ها و اقدامات خود را در مسیر آرمان‌های امام زمان(عج) قرار دهیم و در زمینه تحقق ارزش‌های مهدوی و زمینه‌سازی برای ظهور نقش‌آفرین باشیم.

وی در پایان با اشاره به وعده قطعی الهی درباره ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: «إِنَّ اللَّهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیعَادَ»؛ خداوند از وعده خود تخلف نمی‌کند و ما نیز باید با همت، اتحاد و تلاش در همه عرصه‌ها، در مسیر آرمان‌های مهدوی گام برداریم.