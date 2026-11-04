به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه تراکنش، در غرفه شرکت ارتباط فردا، تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز مالی ایران و شرکت ارتباط فردا با هدف توسعه تعاملات مشترک، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و زیرساختی دو مجموعه و گسترش همکاری‌های آموزشی و حرفه‌ای به امضا رسید.



در این مراسم مهدی باستان، مدیرعامل شرکت ارتباط فردا، با اشاره به تحولات صنعت مالی و فناوری‌های نوین، همکاری با مرکز مالی ایران را فرصتی برای تبادل دانش و تجربه، ارتقای مهارت‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه دانست و بر اهمیت توسعه تعاملات پایدار تأکید کرد.



همچنین علی‌اکبر درویشی، مدیرعامل مرکز مالی ایران، نیز با تأکید بر اهمیت پیوند دانش مالی و فناوری، این همکاری را فرصتی برای توسعه آموزش‌های تخصصی، توانمندسازی سرمایه انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای روز صنعت مالی عنوان کرد.