به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان امروز سیزدهم آبان ماه برگزار شد و بر اساس مصوبه هیئت رئیسه مقرر شد انتخابات فدراسیون ساعت ۹ صبح دوشنبه ۳۰ آذرماه در سالن اجتماعات استاد فارسی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب آکادمی ملی المپیک برگزار شود.

غلامرضا شعبانی‌بهار که پیش از این ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان را برعهده داشت که از تاریخ ۲۹ اردیبهشت با مصوبه مجمع فوق‌العاده و رأی اعضا تا پایان بازی‌های آسیایی ناگویا نیز به‌عنوان سرپرست فدراسیون به فعالیت خود ادامه داد.