به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان با اشاره به ضرورت انتقال مفاهیم استکبارستیزی به نسل جدید اظهار کرد: امروز ماهیت استکبار برای جوان ایرانی یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه حقیقتی است که آن را با چشم خود دیده و تجربه کرده است؛ از این رو باید برای تبیین این واقعیت از شیوه‌های متناسب با زبان و نیاز نسل جوان استفاده کرد.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از زبان هنر و فناوری‌های نوین افزود: تولید محتوای فاخر و روایتگری خلاقانه از ضرورت‌های عرصه فرهنگی است و همان‌گونه که در برنامه‌ریزی‌های سومین کنگره ملی ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان مازندران نیز مورد تأکید قرار گرفته، استفاده از ظرفیت‌های هنری، رسانه‌ای و قالب‌های نوین ارتباطی نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و استکبارستیزی دارد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران، میدان‌داری جوانان را از دیگر رویکردهای مهم در این عرصه برشمرد و تصریح کرد: بهترین راویان برای نسل جوان، خود جوانان و نوجوانان بصیر هستند. تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و ایجاد سپر دانش‌آموزی در برابر جنگ شناختی با تکیه بر سه مؤلفه علم، تقوا و بصیرت می‌تواند آرمان‌های ۱۳ آبان را در ذهن و باور نسل جدید ماندگار کند.

خدمت به مردم، معیار جهاد مؤثر

سردار موحد در بخش دیگری از سخنان خود، حضور در کنار مردم بصیر و ولایتمدار را فرصتی برای تجدید روحیه خادمان ملت دانست و گفت: مشاهده استقامت و وفاداری مردم در صحنه‌هایی مانند راهپیمایی ۱۳ آبان، روحیه خودباوری و باور به توانستن را در میان رزمندگان و فرماندهان تقویت می‌کند و در عین حال مسئولیت ما را در قبال مردم سنگین‌تر می‌سازد.

وی با بیان اینکه پاسخ به وفاداری مردم نباید صرفاً به تأمین امنیت محدود شود، خاطرنشان کرد: خدمت بی‌منت، گره‌گشایی از مشکلات مردم و تقویت معیشت پایدار، معیار واقعی کار جهادی و یکی از مؤثرترین پاسخ‌ها به جنگ ترکیبی دشمن است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران ادامه داد: همان‌گونه که در میدان رزم نظامی از امنیت و منافع کشور دفاع می‌کنیم، در عرصه جنگ اقتصادی و سازندگی نیز باید با تمام ظرفیت وارد میدان شویم.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی، بسیج مهندسین و بسیج کارگری در استان افزود: رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی و پیگیری بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سطح مازندران با جدیت دنبال می‌شود تا ظرفیت‌های موجود در مسیر حل مشکلات مردم و توسعه استان به کار گرفته شود.

سردار موحد در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، مسئولیت مسئولان را در برابر خون شهدا و وفاداری ملت دوچندان می‌کند و در این مسیر هیچ‌گونه غفلت و خستگی پذیرفتنی نیست.