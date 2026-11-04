خبرگزاری مهر_گروه استانها: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور، صبح چهارشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و مسئولان استان قم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای ضداستکباری، انزجار خود را از سیاست‌های آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

این مراسم از ساعت ۱۰ صبح با تجمع مردم در میدان جانبازان آغاز شد و راهپیمایان به سمت چهارراه شهدا حرکت کردند.

راهپیمایی امسال ۱۳ آبان به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره)، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز باشکوه تر از هر سال برگزار شد و جلوه‌های متنوعی از حضور نسل نوجوان و جوان و همراهی خانواده‌های قمی را به نمایش گذاشت.



در طول مسیر، دانش‌آموزان مدارس مختلف با لباس‌های متحدالشکل، پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی با نام مدارس خود حضور داشتند و گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی با سر دادن شعارهای انقلابی، جمعیت را همراهی می‌کردند.



دانش‌آموزان بر ادامه مسیر شهدا تأکید کردند



یکی از جلوه‌های شاخص این اجتماع، حضور نوجوانان و دانش‌آموزانی بود که با سربندهای «لبیک یا حسین (ع)» و «لبیک یا خامنه‌ای» در میدان میدان جانبازان گرد هم آمده بودند و با حمل پرچم‌های ایران، فلسطین و حزب‌الله لبنان، و همچنین تصاویر شهدای دانش‌آموز میناب شعارهای ضداستکباری سر می‌دادند.



در بخش‌هایی از مسیر، پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی در محکومیت سیاست‌های آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی به چشم می‌خورد و برخی دانش‌آموزان نیز با حمل ماکت‌هایی از سران استکبار و تابوت نمادین آمریکا و رژیم صهیونیستی، آمادگی خود برای دفاع کشور اعلام کردند.



آتش زدن پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی از دیگر بخش‌های این مراسم بود که با سردادن شعار «هیهات منا الذله» از سوی نوجوانان و دیگر شرکت‌کنندگان همراه شد و فضای مسیر راهپیمایی را تحت تأثیر قرار داد.



از دیگر جلوه‌های این مراسم، حضور دانش‌آموزان و طلاب غیرایرانی بود که در کنار نوجوانان قمی در این حرکت اعتراضی شرکت کردند و شعارهای ضداستکباری سر دادند.



شماری از دانش‌آموزان نیز مسئولیت هدایت شعارها را بر عهده داشتند و با حضور در پشت میکروفن، شعارهای انقلابی را در طول مسیر مطرح می‌کردند و جمعیت با آنان هم‌صدا می‌شدند.



شعارهای انقلابی و تصاویر شهدا در مسیر راهپیمایی



حضور خانواده‌های قمی در کنار فرزندانشان از دیگر جلوه‌های قابل توجه این مراسم بود و بسیاری از والدین همراه با دانش‌آموزان و نوجوانان خود در مسیر راهپیمایی حضور یافتند.



همچنین به دلیل همزمانی این مراسم با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شمار زیادی از شرکت‌کنندگان با پوشش مشکی در راهپیمایی حاضر شده بودند و پرچم‌های عزا در بخش‌های مختلف مسیر به چشم می‌خورد.



تصاویر قائد شهید امت، فرماندهان و چهره‌های شهید جبهه مقاومت از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار و فرماندهان شهید جنگ رمضان نیز در دست تعدادی از راهپیمایان قرار داشت و شرکت‌کنندگان با حمل این تصاویر، یاد و نام شهدا را گرامی داشتند.



در ادامه این راهپیمایی، شعارهایی در بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی بارها از سوی جمعیت تکرار شد و شرکت‌کنندگان بر آمادگی خود برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.



هم‌خوانی سرودهای انقلابی از جمله «سلام فرمانده» نیز با همراهی دانش‌آموزان و نوجوانان برگزار شد و در بخش‌هایی از مسیر، غرفه‌های فرهنگی و خدماتی با مشارکت بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و گروه‌های فرهنگی استان فعالیت داشتند.



برگزاری مسابقات فرهنگی، نقاشی با موضوع مقاومت، اجرای سرودهای حماسی و نمایشگاه تصاویر شهدای جبهه مقاومت از جمله برنامه‌های این غرفه‌ها بود که دانش‌آموزان و خانواده‌ها از آن استقبال کردند.



همچنین نوجوانان ورزشکار بسیجی در رشته‌های رزمی با اجرای حرکات نمایشی، بخشی از توانمندی‌های ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.



در این مراسم، شماری از شخصیت‌های حوزوی، مسئولان استان و فرماندهان نظامی و انتظامی نیز در کنار اقشار مختلف مردم حضور داشتند و در این حرکت ملی شرکت کردند.



اسناد لانه جاسوسی باید برای نسل جوان بازخوانی شود

حجت الاسلام متین سپه پژوهشگر انقلاب اسلامی در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی آمریکا اظهار کرد: اسناد لانه جاسوسی از منابع مهم شناخت ماهیت استکبار و آگاهی از اقدامات و سیاست‌های آمریکا در قبال ملت ایران به شمار می‌رود و تاکنون چندین جلد از این اسناد به‌صورت مبسوط منتشر شده است.



وی افزود: متأسفانه آشنایی با این اسناد در برخی محافل و میان نسل جوان محدود است و ضرورت دارد زمینه مطالعه و بهره‌گیری بیشتر از این منابع فراهم شود.



این پژوهشگر انقلاب اسلامی تصریح کرد: هر اندازه نسل جوان با محتوای اسناد لانه جاسوسی و ابعاد تاریخی و سیاسی اقدامات آمریکا آشنایی پیدا کند، شناخت عمیق‌تری از ماهیت استکبار به دست می‌آورد و این آگاهی می‌تواند در تقویت روحیه استکبارستیزی مؤثر باشد.



با حضورمان بر تداوم همراهی با ولایت تأکید می‌کنیم



یکی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مردم با تصاویر رهبر شهید انقلاب و پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حضور مردم در این اجتماع، فرصتی برای اعلام پایبندی به مسیر ولایت و تأکید بر همراهی با رهبری است.



وی افزود: با حضور در این راهپیمایی آمده‌ایم تا اعلام کنیم در مسیر ولایت بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود و یاد شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب، را گرامی می‌داریم.



مبارزه با استکبار وظیفه آزادی‌خواهان جهان است



یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انگیزه حضور خود و خانواده‌اش در راهپیمایی ۱۳ آبان بیان کرد: روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یادآور ضرورت مقابله با سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر است.



وی افزود: حدود هشت دهه از تحولات تاریخی مرتبط با مبارزه با استکبار می‌گذرد و این مسئله مسئولیتی برای ملت‌های آزاده ایجاد کرده است تا در برابر سلطه‌طلبی ایستادگی کنند.



این شهروند قمی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد دانش‌آموزان شهید اظهار کرد: باید راه دانش‌آموزانی که در سال‌های گذشته برای آرمان‌های خود ایستادگی کردند ادامه پیدا کند و اجازه ندهیم خون شهدای دانش‌آموز، از جمله شهدای حوادث اخیر، به فراموشی سپرده شود.



وی ابراز امیدواری کرد که نسل جوان با شناخت تاریخ و آرمان‌های انقلاب اسلامی، در مسیر حفظ استقلال و عزت کشور گام بردارد.

سیزدهم آبان سه رویداد تاریخی در مسیر استقلال‌خواهی ملت ایران



سیزدهم آبان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران جایگاهی فراتر از یک مناسبت تقویمی دارد و یادآور سه حادثه مهم است که هر یک در مقطعی حساس، جلوه‌ای از استقلال‌خواهی و مقاومت ملت ایران را به نمایش گذاشتند.



تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به دنبال اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در جریان اعتراضات مردمی سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸، سه واقعه‌ای هستند که در حافظه تاریخی انقلاب اسلامی با یکدیگر پیوند خورده‌اند.



تبعید امام خمینی در اعتراض به کاپیتولاسیون



نخستین حادثه به سال ۱۳۴۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که امام خمینی (ره) در اعتراض به تصویب قانون کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی، موضعی صریح اتخاذ کردند. این اعتراض با واکنش حکومت پهلوی همراه شد و در نهایت به تبعید ایشان از کشور انجامید.



این اقدام اگرچه با هدف محدود کردن نهضت اسلامی صورت گرفت، اما مسئله استقلال سیاسی و مقابله با نفوذ بیگانگان را بیش از پیش در کانون توجه مبارزان قرار داد.



شهادت دانش‌آموزان در مسیر مبارزه با استبداد



دومین رویداد در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی رقم خورد؛ روزی که جمعی از دانش‌آموزان و مردم معترض در محوطه دانشگاه تهران هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفتند و شماری از آنان به شهادت رسیدند.



این حادثه به نمادی از حضور و فداکاری نسل نوجوان در مبارزات انقلاب اسلامی تبدیل شد و یاد شهدای دانش‌آموز را در تاریخ معاصر ایران ماندگار کرد.



تسخیر لانه جاسوسی و مقابله با مداخله آمریکا



سومین واقعه در سال ۱۳۵۸ با تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) رقم خورد. این اقدام در فضای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در اعتراض به سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا انجام شد و به یکی از نمادهای استکبارستیزی در تاریخ انقلاب تبدیل شد.



انتشار اسناد به‌دست‌آمده از این سفارت نیز زمینه بررسی ابعاد مختلف روابط و مداخلات آمریکا در ایران را فراهم کرد.

بررسی این سه رویداد نشان می‌دهد که سیزدهم آبان، روایتگر پیوند مبارزه با استبداد داخلی و سلطه خارجی است؛ مسیری که از اعتراض به کاپیتولاسیون آغاز شد، با فداکاری دانش‌آموزان ادامه یافت و با تسخیر لانه جاسوسی به یکی از نمادهای استقلال‌خواهی پس از انقلاب اسلامی تبدیل شد.