محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیش‌بینی وضعیت هوای استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده تأثیر سامانه بارشی از اواخر وقت امروز تا اواخر روز دوشنبه به‌ویژه اواسط جمعه تا اواسط یکشنبه است که سبب رگبار و رعدوبرق، وزش بادهای متوسط تا شدید و طوفان‌های لحظه‌ای در اغلب مناطق به‌ویژه مناطق و ارتفاعات شمال، شمال شرق و شرق خواهد شد.

وی افزود: با توجه به حجم بارش‌ها انتظار آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد و همچنین در مناطق مستعد ریزش تگرگ دور از انتظار نیست و در این مدت شمال خلیج فارس مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: روند کاهش دما از فردا در استان آغاز خواهد شد به‌طوری‌که طی روز یکشنبه شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود و در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۳۵.۸ و دزپارت دهدز با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

محمد سبزه‌زاری در پایان توضیح داد: در شبانه‌روز گذشته اهواز فرودگاه به بیشینه دمای ۳۳.۸ و کمینه دمای ۱۹.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.