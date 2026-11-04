به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، دو نفر از اعضای تیم این شرکت نمونه اولیه را به عنوان پروژه ای جانبی با کمک چت جی پی تی و آسترا ابداع کردند. این دستگاه کاربران را از طریق یک رابط فیزیکی خاص به کدکس مرتبط می کند.

پروژه مذکور آزمایش کرد آیا مدل های اوپن ای آی می توانند کل فرایند توسعه سخت افزار را بدون راهنمایی و اصلاحات انسانی کنترل کنند یا خیر. مدل آسترا به توسعه ظاهر دستگاه و قطعات داخلی کمک کرد. همچنین این مدل طراحی صفحه مدارها، میان افزار(firmware)ها و یکپارچه سازی نرم افزارها را برعهده داشت. یک تولیدکننده پیمانکار نیز دسته کوچکی از نمونه های اولیه آن را در کمتر از یک ماه ساخت.

اوپن ای آی مدعی است این آزمایش چشم اندازی به اینکه چگونه مدل ها می توانند مهندسی حرفه ای را تسریع کنند، فراهم می کند. شرکت مذکور همچنین مشغول همکاری با شرکای خودروساز است تا قابلیت های مذکور را تست کند.

ساخت نمونه اولیه مستلزم آن بود که آسترا چندین حوزه تخصصی مهندسی را با یکدیگر هماهنگ کند. چت جی پی تی ۶ نیز به ایجاد الزامات عملیاتی و راهنمایی فرایند طراحی کمک کرد. در مرحله بعد محفظه ای را طراحی و توسعه داد که قطعات داخلی دستگاه را در خود جای می‌دهد.

این مدل همچنین قطعات الکتریکی و را انتخاب و صفحه مدارهای چاپی را طراحی کرد. فعالیت این مدل جایگذاری قطعات و اتصالات الکتریکی را نیز پوششمی دهد. این طراحی ها باید داخل محفظه فیزیکی جای می گرفتند.

آسترا از لحاظ نرم افزاری نیز یک رابط کاربری ساخت و میان افزاری(firmware) را نیز تولید کرد. همچنین این مدل یکپارچه سازی های لازم برای اتصال دستگاه به کدکس را نیز توسعه داد.

البته آسترا در تطبیق طراحی با محدودیت‌های تولید و تلرانس‌های قطعات با چالش‌هایی روبه‌رو شد. مهندسان همچنین باید طی چندین مرحله بازبینی، الزامات مربوط به مونتاژ دستگاه را نیز برطرف می‌کردند. اوپن ای آی این کمبود ها را به رسمیت شناخت. آزمایش ها نشان می دهد مدل های هوش مصنوعی با چه سرعتی می توانند طراحی های اولیه را تولید نند. اما بخش تولید هنوز نیازمند نظارت مهندسی و انطباقات عملیاتی است.