به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری «سبأ» در صنعا از سرمایه‌گذاران در عربستان خواست نسبت به خطراتی که شرکت «آرامکو» و تأسیسات آن را تهدید می‌کند، هوشیار باشند. وی با اشاره به اینکه ۹۷ درصد از سود تقسیمی این شرکت واقعی نیست، اعلام کرد تصمیم آرامکو برای دریافت ۱۰ میلیارد دلار وام، ضرورت بازنگری در وضعیت مالی آن را نشان می‌دهد.

وی از سرمایه‌گذاران در عربستان خواست نسبت به «تله آرامکو» هوشیار باشند؛ چراکه این شرکت در تیررس نیروهای مسلح یمن قرار دارد.

این منبع یمنی توضیح داد که سودهای تقسیمی بالا «ممکن است در صورتی که خطرات را پنهان کنند یا در بلندمدت تصویری غیرواقعی از ثبات ایجاد کنند، به تله‌ای برای سرمایه‌گذاران تبدیل شوند».

این منبع همچنین خاطرنشان کرد که «تصمیم آرامکو برای استقراض ۱۰ میلیارد دلاری، در شرایطی که خطر هدف قرار گرفتن تأسیسات این شرکت وجود دارد، ایجاب می‌کند وضعیت مالی آن دوباره بررسی شود».

وی افزود که برق سودهای تقسیمی اعلام‌شده آرامکو نباید واقعیت خطرات را پنهان کند یا جایگزین ارزیابی دقیق موقعیت مالی این شرکت شود.

این منبع در پایان گفت: «معیار اصلی، توانایی شرکت آرامکو برای ایجاد سود و تداوم آن در آینده است، نه میزان سودی که امروز توزیع می‌شود».

نیروهای مسلح یمن همچنان در واکنش به جنایات سعودی در این کشور، فرودگاه‌ها و تأسیسات انرژی عربستان، از جمله شرکت آرامکو، را هدف قرار می‌دهند. این حملات در چارچوب پاسخ به تجاوز عربستان علیه یمن و با هدف وادار کردن ریاض به توقف جنگ و محاصره‌ای صورت می‌گیرد که بیش از ۱۰ سال ادامه داشته است.

پیش‌تر، امین الناصر، رئیس آرامکو، فشارها بر عرضه نفت خام را «در سطح جهانی خطرناک» توصیف کرده بود. الناصر در سخنرانی خود در کنفرانس جهانی انرژی در ریاض اشاره کرد که ذخایر تجاری نفت در خشکی اکنون به‌مراتب کمتر از ۶ میلیارد بشکه شده‌اند و این ذخایر آخرین خط دفاعی موجود هستند.

او همچنین معتقد بود افزایش شدید قیمت سوخت‌های پالایش‌شده، چالش موجود را وخیم‌تر می‌کند.