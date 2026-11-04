https://mehrnews.com/x3dwrD ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳ کد مطلب 6999925 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳ سردار ندرخانی: نیروهای مسلح و مردم آمادهتر از گذشته هستند بجنورد - فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: نیروهای مسلح و مردم آمادهتر از گذشته و پای کار انقلاب اسلامی هستند. دریافت 15 MB کد مطلب 6999925 کپی شد مطالب مرتبط مردم خراسان شمالی مبارزه با استکبار را سر لوحه زندگی خود قرار دادند توئی: سارقان قفلشکن مغازهها در بجنورد دستگیر شدند مردم خراسان شمالی همچنان پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده اند روایت حضور پرشور مردم بجنورد در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور دانش آموزان بجنوردی در راهپیمایی ۱۳ آبان حماسی تر از گذشته بود راهپیمایی ۱۳ آبان در بجنورد آغاز شد برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی نیروی انتظامی خراسان شمالی
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