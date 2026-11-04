علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا، این اتفاق را شایسته تبریک به ملت ایران دانست و تأکید کرد: ترامپ مستحق این شکست بود و بدون تردید، این اتفاق از پس‌لرزه‌های حمله به کشورمان است و تبعات بیشتری نیز در پی خواهد داشت.



بروجردی با بیان اینکه جنگ به ملت ایران تحمیل شد، اظهار کرد: امام عزیزمان را به شهادت رساندند، کودکان مظلوم میناب، مردم لارستان و در جای‌جای ایران اسلامی را به شهادت رساندند؛ ازاین‌رو واقعاً دل ملت ایران از این شکست خنک شد و مردم از این اتفاق خوشحال شدند.



وی با تأکید بر اینکه البته نباید میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا تفاوت ماهوی قائل شد، افزود: ما دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را دو روی یک سکه می‌دانیم. آمریکا با ویژگی‌های استکباری خود و سابقه جنایت‌هایی که در حق بشریت مرتکب شده، شناخته می‌شود و این ماهیت با تغییر حزب حاکم دگرگون نخواهد شد.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سابقه جنایت‌های آمریکا در جهان تصریح کرد: آمریکا تنها کشوری است که از بمب اتم استفاده کرده و صدها هزار انسان بی‌گناه را در هیروشیما و ناکازاکی قتل‌عام کرده است. آمریکا در کشورهای مختلف جهان نیز جنایت‌های متعددی مرتکب شده که دیگر نیازی به بازگو کردن آن‌ها نیست.



بروجردی خاطرنشان کرد: بنابراین باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد؛ شکست ترامپ در انتخابات موضوعی است که باید آن را به ملت بزرگ ایران تبریک گفت، چراکه وی مستحق چنین شکستی بود و مردم از این اتفاق خوشحال شدند، اما ماهیت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها از نگاه ما تفاوت بنیادینی با یکدیگر ندارد.



وی با اشاره به تأثیر شکست انتخاباتی بر موقعیت سیاسی ترامپ در داخل آمریکا اظهار کرد: به‌ویژه پس از این شکست، ترامپ چاره‌ای جز حرکت در مسیر دیگری ندارد و راهی غیر از این پیش روی او نیست. طبیعتاً دموکرات‌ها نیز در جهت مخالفت با سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ حرکت خواهند کرد و چالش‌هایی در داخل آمریکا برای او ایجاد می‌شود.



وی ادامه داد: بنابراین ترامپ پس از این انتخابات قطعاً ضعیف‌تر از گذشته خواهد بود و ناگزیر است مسیر دیگری را در پیش بگیرد.



بروجردی در پایان با تأکید بر منطقی بودن مطالبات جمهوری اسلامی ایران گفت: مطالبات ما کاملاً منطقی است و خارج از چارچوبی نیست که خود ترامپ نیز پیش‌تر با امضای توافق اسلام‌آباد اصلاحات آن را پذیرفته بود.