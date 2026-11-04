به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری صبح چهارشنبه در نشست شورای عالی خدمت‌رسانی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت گسترده گروه‌های مردمی و خیریه‌ها اظهار کرد: مجموعه‌هایی همچون خیریه بقیه‌الله، مجمع خیرین، امدادگران عاشورا و گروه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی توانمندی‌های ارزشمندی دارند که باید در قالب یک ساختار منظم و هماهنگ فعالیت کنند.

وی افزود: تشکیل شورای راهبردی خدمات و احسان، تدوین آیین‌نامه، تعیین دبیر و راه‌اندازی دبیرخانه از الزامات این ساماندهی است و دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان نیز می‌تواند پشتیبانی لازم را انجام دهد.

شناسایی ظرفیت خیریه‌ها و مستندسازی خدمات

امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت ارزیابی توان مجموعه‌های خدمت‌رسان بیان کرد: هر خیریه باید ظرفیت واقعی خود را در زمینه‌هایی مانند تأمین هزینه‌های درمان، تجهیزات پزشکی، لوازم ضروری زندگی و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی مشخص کند تا مأموریت‌ها متناسب با توانمندی‌ها به آنها ارجاع شود.

صفایی‌بوشهری ثبت و انعکاس خدمات خیرخواهانه را نیز ضروری دانست و گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مردمی در استان به‌درستی مستندسازی نشده است؛ بنابراین مجموعه‌ها باید گزارش عملکرد منظم ارائه دهند و رسانه‌ها نیز در معرفی این خدمات نقش‌آفرینی کنند.

انعکاس فعالیت‌های خیرخواهانه

وی تصریح کرد: انعکاس فعالیت‌های خیرخواهانه به معنای خودنمایی نیست، بلکه موجب آگاهی جامعه، قدردانی از خدمتگزاران و تقویت فرهنگ مشارکت اجتماعی می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خواستار برگزاری منظم جلسات ماهانه شورا، تعیین اعضا، تصویب آیین‌نامه و ارزیابی مستمر عملکرد مجموعه‌ها شد و تأکید کرد: ظرفیت‌های مردمی استان در صورت مدیریت منسجم و هدفمند، قابلیت تبدیل شدن به الگویی ملی در حوزه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی را دارد.