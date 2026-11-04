به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حیدری زاد ظهر چهارشنبه در سخنرانی پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان ارومیه گفت: ملت ایران هرگز خون رهبر شهید و شهدای خود را فراموش نخواهد کرد و با ایستادگی در برابر دشمنان، بر عهد و پیمان خود با انقلاب اسلامی پایبند خواهد ماند.

وی با اشاره به نقش حضور مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در روزهای آغازین انقلاب اسلامی، کمر رژیم ستم‌شاهی را شکست و همین حضور در میدان بود که در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

حیدری‌زاد با تأکید بر اینکه حضور مردم همواره عامل اصلی ناکامی توطئه‌های دشمنان بوده است، تصریح کرد: اگر این حضور آگاهانه نبود، امروز شاهد چنین قدرت و جایگاهی از ملت ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی نبودیم.

وی با اشاره به تحولات و تقابل‌های اخیر گفت: در ماه‌های پس از شهادت رهبر شهید، ملت ایران بار دیگر قدرت و انسجام خود را به نمایش گذاشت و دشمنان را با واقعیت اقتدار ملی ایران مواجه کرد.

این کارشناس حوزه و دانشگاه با اشاره به موضوع ایران‌هراسی و تحولات منطقه‌ای افزود: به آتش کشیده شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه به دست فرزندان غیور ایران، از جلوه‌های قدرت ملت ایران است؛ ملتی که در طول تاریخ، متجاوزان را از اقدامات خود پشیمان کرده است.

حیدری‌زاد تأکید کرد: ملت ایران انتقام خون رهبر شهید و شهدای خود را از دشمنان خواهد گرفت و در برابر اقدامات خصمانه آنان سکوت نخواهد کرد.

وی با اشاره به نقش نسل جوان در آینده کشور خاطرنشان کرد: جوانان ایران با دو سلاح علم و ایمان می‌توانند قدرت ملی کشور را به قدرتی جهانی تبدیل کنند و در شکل‌گیری نظم نوین جهانی تأثیرگذار باشند.

حیدری‌زاد با یادآوری نقش امام خمینی(ره) در شکل‌گیری گفتمان استکبارستیزی اظهار کرد: امام خمینی(ره) آموزگار استکبارستیزی بود و پرچمی را که ایشان برافراشتند، ملت ایران حتی پس از شهادت رهبر خود نیز بر زمین نگذاشته و همچنان آن را برافراشته نگه داشته است.

ملت ایران با تأسی از مکتب امام خمینی(ره) در برابر مستکبران ایستاده است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: حضور مردم در راهپیمایی امروز پیام روشنی به دشمنان است که ملت ایران همچنان پای انقلاب و آرمان‌های آن ایستاده و در مسیر مقابله با استکبار مصمم است.

حجت‌الاسلام ناصر آقایی در آغاز راهپیمایی،چهارشنبه ۱۳ آبان در جمع شرکت‌کنندگان در میدان ولایت فقیه ارومیه اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا به دشمنان نشان دهیم که همچنان پای انقلاب اسلامی، ارزش‌ها و آرمان‌های آن ایستاده‌ایم.

وی با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل افزود: همان‌گونه که حضرت موسی(ع) در برابر فرعون ایستاد، ملت ایران نیز با تأسی از مکتب امام خمینی(ره) در برابر نمرودهای زمان و قدرت‌های مستکبر ایستادگی می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: حضور مردم در این راهپیمایی نشان‌دهنده وفاداری ملت به انقلاب اسلامی و عزم جدی آنان برای مقابله با توطئه‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان است.

آقایی با تأکید بر اینکه خداوند دشمن مستکبران و ستمگران است، خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان و باورهای دینی خود، مسیر ایستادگی در برابر جبهه استکبار را ادامه خواهد داد.