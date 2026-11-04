خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سیزدهم آبان‌ماه، یادآور حماسه‌آفرینی، ایستادگی و روحیه استکبارستیزی نسلی است که با آگاهی، بصیرت و تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی، همواره در مسیر دفاع از استقلال، عزت و هویت ملی ایران گام برداشته است.

این روز تاریخی، فرصتی برای بازخوانی نقش اثرگذار دانش‌آموزان در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور و تجلیل از نسلی است که با وجود سن کم، در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر ایستادگی کرده و نشان داده است که روحیه مقاومت و مطالبه‌گری در میان نوجوانان ایرانی زنده و پویاست.

سیزدهم آبان‌ماه با یادآوری حوادث تاریخی، نمادی از مبارزه ملت ایران با استبداد و استکبار جهانی به شمار می‌رود؛ در این میان، دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور، نقشی مهم در تداوم فرهنگ مقاومت، استقلال‌طلبی و مقابله با سلطه‌گری ایفا می‌کنند.

امروزه نیز تقویت آگاهی سیاسی، بصیرت انقلابی، خودباوری علمی و شناخت شیوه‌های نفوذ و سلطه دشمنان، از ضرورت‌های مهم در تربیت نسل جوان است؛ نسلی که با علم، ایمان، وحدت و مسئولیت‌پذیری می‌تواند در برابر توطئه‌های استکبار جهانی ایستادگی کرده و برای ساختن آینده‌ای مستقل، مقتدر و پیشرفته برای ایران اسلامی تلاش کند.

دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر ادامه راه شهدا تأکید کردند

حسین کیخا، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تبریک هفته دانش‌آموز، هفته بسیج و فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، اظهار کرد: این مناسبت‌ها فرصتی ارزشمند برای بازخوانی آرمان‌های دانش‌آموزان، تقویت روحیه انقلابی و تجدید پیمان با ارزش‌ها و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی ضمن تبریک این روز به دانش‌آموزان ولایتمدار استان سیستان و بلوچستان و تمامی دانش‌آموزان کشور، افزود: حضور چشمگیر و پرشور دانش‌آموزان در مراسم امسال، نشان‌دهنده تقویت روحیه همبستگی، مسئولیت‌پذیری و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط امسال و شهادت رهبر شهید، بیان کرد: امسال دانش‌آموزان با نگاه و انگیزه‌ای متفاوت در این مراسم حضور پیدا کردند؛ چراکه اگرچه رهبر شهیدمان دیگر در میان ما حضور ندارند و دشمنان ایشان را به شهادت رساندند، اما دانش‌آموزان ما به‌عنوان فرزندان سیدعلی، با پیروی از خلف شایسته ایشان، رهبر عزیزمان، راه و آرمان‌های ایشان را ادامه خواهند داد.

کیخا ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف حضور گسترده و همبستگی دانش‌آموزان در این مراسم، اعلام پایبندی به منویات رهبر معظم انقلاب و حرکت در مسیر آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. این حضور نشان می‌دهد که نسل نوجوان و جوان کشور همچنان خود را نسبت به حفظ ارزش‌ها، آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی مسئول می‌داند.

وی با تأکید بر اهمیت تربیت نسل آینده در نظام آموزش و پرورش، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهایی که نظام تعلیم و تربیت بر آن تأکید دارد، پرورش نسلی برخوردار از علم همراه با اخلاق، دانش توأم با تربیت و آشنا با منویات و رهنمودهای رهبری است. هدف آموزش و پرورش تنها انتقال دانش نیست، بلکه تربیت دانش‌آموزانی آگاه، متعهد و پایبند به ارزش‌های دینی و انقلابی نیز از اولویت‌های اساسی این مجموعه به شمار می‌رود.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با اشاره به شهدای دفاع مقدس، به‌ویژه رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید میناب، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف حضور گسترده دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان، تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و ادامه مسیری است که آنان برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های کشور انتخاب کردند و در این راه به شهادت رسیدند.

کیخا در پایان با اشاره به برنامه‌های دانش‌آموزان استان در این روز گفت: دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان نیز با راه‌اندازی بیش از ۶۷ غرفه دانش‌آموزی در سراسر استان، برنامه‌های متنوعی را اجرا کردند؛ این غرفه‌ها با محوریت فعالیت‌های تربیتی و تبلیغی، ترویج فرهنگ احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران، برگزاری مناظرات دانش‌آموزی و ارائه آثار هنری از جمله نقاشی‌های دانش‌آموزان برپا شده است.

وی افزود: اجرای این برنامه‌ها زمینه‌ای برای مشارکت فعال دانش‌آموزان، بروز توانمندی‌ها و تقویت روحیه فرهنگی، تربیتی و انقلابی آنان فراهم کرده و جلوه‌ای از حضور مسئولانه نسل نوجوان استان در مناسبت‌های ملی و انقلابی را به نمایش گذاشته است.

روز دانش‌آموز؛ فرصتی برای بازخوانی فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار

فاطمه انصاریان، مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به جایگاه روز دانش‌آموز در تاریخ مبارزات ملت ایران، گفت: سیزدهم آبان یادآور روحیه استکبارستیزی، آگاهی، بصیرت و ایستادگی دانش‌آموزان در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری است؛ روزی که نسل نوجوان و جوان ایران اسلامی با تکیه بر آرمان‌های انقلابی، استقلال‌خواهی و عزت‌طلبی را به نمایش گذاشتند.

وی اظهار کرد: روز دانش‌آموز تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ مبارزات ملت ایران و تبیین نقش دانش‌آموزان در شکل‌گیری و تداوم جریان مقاومت است. سیزدهم آبان یادآور حوادث مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی است که هرکدام بیانگر روحیه آزادی‌خواهی، ظلم‌ستیزی و مقابله با دخالت بیگانگان در سرنوشت ملت ایران است.

مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور، نقش مهمی در حفظ هویت ملی و دینی و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده دارند. آشنایی این قشر با تاریخ مبارزات ملت ایران و شناخت ماهیت سلطه‌طلبانه استکبار جهانی، زمینه‌ساز تقویت بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در آنان خواهد بود.

انصاریان با تأکید بر ضرورت تبیین مفهوم مقاومت برای نسل نوجوان و جوان بیان کرد: مقاومت به معنای ایستادگی آگاهانه در برابر ظلم، بی‌عدالتی، تحقیر ملت‌ها و زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است. این فرهنگ در آموزه‌های دینی و سیره اهل‌بیت (ع) ریشه دارد و به ما می‌آموزد که حفظ عزت، استقلال و کرامت انسانی نیازمند آگاهی، ایمان و اراده‌ای استوار است.

وی ادامه داد: امروز دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، جنگ شناختی و تبلیغات گسترده تلاش می‌کنند باورها، هویت دینی و اعتمادبه‌نفس نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهند؛ ازاین‌رو، خانواده‌ها، مدارس، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های تبلیغی وظیفه دارند با زبان متناسب با نیازهای نسل جدید، واقعیت‌های تاریخی و اهداف جریان استکبار را برای دانش‌آموزان تبیین کنند.

مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: بانوان، به‌ویژه مادران و معلمان، در تربیت نسلی آگاه، شجاع، مؤمن و مسئولیت‌پذیر نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و می‌توانند با انتقال ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی، زمینه تقویت روحیه خودباوری و مقاومت را در فرزندان و دانش‌آموزان فراهم کنند.

انصاریان تأکید کرد: گرامیداشت روز دانش‌آموز باید فراتر از برگزاری مراسم و برنامه‌های مناسبتی باشد و به فرصتی برای تقویت هویت دینی، افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی و پرورش روحیه مطالبه‌گری آگاهانه در میان نوجوانان تبدیل شود؛ چراکه آینده عزتمند ایران اسلامی در گرو نسلی بصیر، توانمند و برخوردار از روحیه استقلال‌طلبی و استکبارستیزی است.