به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس و در نطق میان‌دستور خود، اظهار کرد: بزرگ‌ترین تراژدی تاریخ معاصر جهان آن است که از دل دنیای فاسدی که در آن کودکان قربانی امیال شهوانی و زنان گرفتار بردگی جنسی می‌شوند و انسانیت و اخلاق به مسلخ می‌رود، شنیع‌ترین قمارباز تاریخ در کنار کودک‌کش‌ترین مفسد تاریخ و غاصب سرزمین وحی، به نام دفاع از حقوق بشر و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی به کشور مستقل شما حمله می‌کنند.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در چنین شرایطی، رهبر، نخبگان، دانشمندان، فرماندهان، زنان، کودکان و جوانان یک کشور را به خاک و خون می‌کشند و همه را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود می‌کنند، اما در عین حال مدعی حفاظت از نظم جهانی هستند.



فلاحی با انتقاد از ساختار حاکم بر نظام بین‌الملل تصریح کرد: ننگ بر این نظم جهانی که درون‌مایه آن قتل‌عام انسان‌هاست و ننگ بر گاوریش‌های کم‌خردی که همچنان به امنیت‌زا بودن این نظم و سیاست فاسد آن امید بسته‌اند. تنها راه مقابله با چنین نظمی، قدرت است و ما با تکیه بر قدرت می‌توانیم آن را به زباله‌دان تاریخ بیندازیم.



وی با اشاره به جنگ تمدنی علیه ایران اظهار کرد: امروز در این جنگ، برای خونخواهی همه سربازان وطن آماده‌ایم پاسخی مؤثر، فوری و بدون مرز بدهیم؛ سربازانی که از آریوبرزن تا قاسم سلیمانی، از سیدعلی خامنه‌ای تا موسوی و تنگسیری و همچنین کودکان پرپرشده سرزمینم را شامل می‌شوند که قربانی زیاده‌خواهی آمریکا شدند.



نماینده مردم ایلام در مجلس در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان در دولت‌های مختلف گفت: خطاب من به مزدوران داخلی است که در دولت‌های گوناگون بر مسند قدرت تکیه زدند و مانع استقرار نظام پرداخت عادلانه شدند. کسانی که برایشان اهمیتی ندارد فردی در یک شرکت خصولتی یا وزارتخانه ۵۰۰ میلیون تومان حقوق، مزایا و پاداش دریافت کند، اما فرمانده نظامی کشور که با جان و خون خود حافظ این سرزمین است، ۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرد.



وی ادامه داد: برای این افراد مهم نیست معلمی که نماد پرستیژ و جایگاه این سرزمین است، هر روز در برابر خانواده و فرزندان خود شرمنده باشد. این افراد در زمین دشمن بازی می‌کنند.



فلاحی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیان کرد: جنگ و تحریم موضوعات مهمی هستند، اما بخشی از تورم و گرانی موجود ناشی از متورم شدن جیب برخی افراد است؛ فرصت‌طلبانی در حوزه اقتصادی که هزاران میلیارد تومان به جیب می‌زنند و در عین حال خود را بی‌تقصیر نشان می‌دهند.



نماینده مردم ایلام در مجلس با تأکید بر اینکه همه مسئولان در قبال شرایط کشور مسئولیت دارند، گفت: همه ما مسئول هستیم و هیچ‌کس نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. د و جوانان ما به دشمن واگذار شوند.



وی خطاب به وزیران ادوار مختلف حوزه‌های آموزشی و فرهنگی اظهار کرد: وزیران دوره‌های مختلف آموزشی و فرهنگی باید کلاه خود را بالاتر بگذارند؛ چراکه نتوانستند واسطه مناسبی برای انتقال تعالیم انقلاب و اسلام به نسل جوان باشند.



فلاحی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت توان دفاعی کشور و بهبود وضعیت معیشتی نیروهای مسلح گفت: همه چیز ما باید با یکدیگر تناسب داشته باشد. در هیچ جای دنیا، کشوری که درگیر جنگ است، بنیه دفاعی و معیشت نیروهای مسلح خود را صرفاً بر اساس بودجه سنواتی تنظیم نمی‌کند، بلکه باید این بخش‌ها را تقویت کند.



وی افزود: پدافند هواپایه و توان موشکی کشور که در جنگ اعجاز کردند، ظرفیت آن را دارند که زمین، آسمان و دریای ما را از وجود دشمن پاک کنند و سایه جنگ را از سر کشور بردارند.



نماینده مردم ایلام در مجلس با انتقاد از مخالفان تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: کسانی که با این موضوع مخالفت می‌کنند، کاسبان بحران هستند و می‌خواهند همچنان معیشت مردم در معرض خطر باقی بماند.



وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مردم گفت: با کالابرگ یک‌میلیونی نمی‌توان زندگی گران‌شده و چندصد میلیونی مردم را مدیریت کرد.



فلاحی خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: آقای دکتر پزشکیان، همان‌طور که در دو جنگ خانمان‌برانداز اجازه ندادید التهاب به بازارهای مالی و اقتصادی کشور وارد شود، امروز بازار و معیشت مردم گرفتار اختاپوس لجام‌گسیختگی و رهاشدگی شده است.



وی ادامه داد: جنگ و تحریم اهمیت دارند، اما مهم‌تر از آنها، وزیران و مدیران ناکارآمدی هستند که حتی مانع فعالیت و استفاده از توان وزیران و مدیران کارآمد می‌شوند. این افراد را برکنار کنید.