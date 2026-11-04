به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، ظهر چهارشنبه در اجتماع مردم که پس از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان که در مصلای جمعه گناوه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه حادثه مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است که هرکدام در مقطعی حساس، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری، پیروزی و استمرار انقلاب داشته‌اند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهید، فرماندهان شهید، دانشمندان هسته‌ای، شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، دختران ورزشکار شهید و ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید دوران دفاع مقدس، افزود: حضور پرشور مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امروز در سراسر ایران اسلامی ،با شعار « میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» حضور یافتند که جلوه‌ای از پایبندی ملت ایران به آرمان‌های شهدا و ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.

۱۳ آبان؛ یادآور سه حادثه سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب

امام جمعه گناوه با تشریح سه مناسبت تاریخی ۱۳ آبان بیان کرد: نخستین حادثه، به شهادت رسیدن دانش‌آموزان معترض به رژیم وابسته آمریکایی پهلوی در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ در مقابل دانشگاه تهران است؛ حادثه‌ای که نشان داد دانش‌آموزان در مسیر مبارزه با استبداد و پیروزی انقلاب اسلامی نقشی بی‌بدیل دارند.

رکنی حسینی با اشاره به تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: نقش دانش‌آموزان تنها به دوران پیروزی انقلاب محدود نمی‌شود، بلکه آنان در دوران دفاع مقدس ، جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز با ایثار و فداکاری، برگ‌های ماندگاری از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی را رقم زدند و این نقش در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور همچنان ادامه دارد و برای همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در میان نسل نوجوان و جوان گفت: امروز نیز دانش‌آموزان در صحنه‌های اجتماعی و برنامه‌های مختلف حضور مؤثر دارند و مدیریت و اجرای بخشی از برنامه‌ها و تجمعات مردمی و شبانه بر عهده خود آنان است.

امام جمعه گناوه با اشاره به برنامه چهارشنبه‌های دانش‌آموزی افزود: استمرار این برنامه‌ها و تجمعات تحت عنوان این برنامه فرصتی برای نقش‌آفرینی نسل نوجوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است و دانش‌آموز امروز باید خود را به‌عنوان یار و پرچمدار انقلاب، علم، دانش، پیشرفت و مبارزه با سلطه معرفی کند.

تسخیر لانه جاسوسی؛ انقلاب دوم ملت ایران

وی دومین حادثه تاریخی ۱۳ آبان را تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام عنوان کرد و گفت: این حرکت انقلابی و شجاعانه، در شرایطی صورت گرفت که سفارت آمریکا به کانون فعالیت‌های مداخله‌جویانه علیه ملت ایران تبدیل شده بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) از این واقعه به‌عنوان انقلاب دوم اظهار کرد: اگر ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نقطه پیروزی انقلاب اسلامی بود، تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نیز به‌عنوان حرکتی مهم در استمرار و تثبیت مسیر انقلاب اسلامی در تاریخ ثبت شد.

مبارزه امام خمینی (ره) با قانون کاپیتولاسیون

امام جمعه گناوه سومین حادثه مهم ۱۳ آبان را تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در پی اعتراض ایشان به تصویب قانون کاپیتولاسیون دانست و بیان کرد: در سال ۱۳۴۲ لایحه‌ای برای اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی در مجلس شورای ملی و مجلس سنا مطرح و تصویب شد و در مهرماه همان سال نیز مورد تأیید قرار گرفت.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) با استناد به آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء و اصل قرآنی نفی سلطه کفار بر مؤمنان، به‌شدت در برابر این قانون ننگین موضع گرفتند و با شجاعت و بصیرت، سلطه‌پذیری و اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی را زیر سؤال بردند.

رکنی حسینی افزود: اعتراض تاریخی امام به این قانون و ایستادگی ایشان در برابر سلطه بیگانگان، موجب شد رژیم پهلوی در سیزدهم آبان سال ۱۳۴۳ ایشان را به ترکیه تبعید کند، اما این تبعید نیز نتوانست اراده و عزم امام را در مبارزه با استعمار و استکبار تضعیف کند.

حضور و بصیرت مردم، توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است

امام جمعه گناوه با اشاره به شرایط کنونی کشور و تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: همان‌گونه که در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، حضور و ایستادگی مردم نقشی تعیین‌کننده داشته است، امروز نیز ملت ایران با بصیرت، شجاعت، صلابت و مقاومت خود، توطئه‌ها و اهداف دشمنان را با ناکامی مواجه کرده‌اند و در برابر استکبار ایستاده اند.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم پشتوانه اصلی اقتدار و امنیت کشور است، گفت: امروز نیز در ادامه مسیر شهدای انقلاب اسلامی و با اتکا به آرمان‌های امام راحل و امام شهید، ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستاده است و امروز نیز با حضور باشکوه مردم با بصیرت ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان حماسه ای دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و شکست‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی این کشور خاطرنشان کرد: خوشحالی ملت ایران از پیروزی یک حزب و شکست حزب دیگر در آمریکا نیست؛ چراکه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، با وجود تفاوت در روش‌ها و رویکردها، در سیاست‌های تقابلی خود در برابر ایران اختلافات بنیادینی ندارند و هدف همه آنها یکی است . آنچه اهمیت دارد، ناکامی سیاست‌های خصمانه رئیس جمهور جنایتکار آمریکا علیه ملت ایران و حفظ استقلال و اقتدار کشور است.

راهبرد دفاعی ایران محدود به مرزهای جغرافیایی نخواهد بود

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان عالی‌رتبه ارتش و نیروهای مسلح، بر آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای دشمنان روشن است و نیروهای مسلح کشور با اتکا به توانمندی‌های دفاعی و پشتیبانی مردم، برای مقابله با هرگونه تهدید آمادگی دارند.

وی با اشاره به تأکیدات درباره منطقه‌ای بودن جنگ احتمالی در بیانات امام شهید امت و فرامنطقه‌ای بودن دامنه درگیری در صورت تکرار تجاوز دشمن از سوی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: اگر دشمن بار دیگر خیال تعرض به خاک ایران اسلامی را در سر بپروراند، نباید تصور کند که دامنه پاسخ ایران به محدوده جغرافیایی خاصی محدود خواهد ماند .

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی اظهار کرد: تحولات اخیر نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های مهمی برای تأثیرگذاری بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است و دشمنان نیز به توانمندی نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم از نظام اسلامی واقف هستند.

وی افزود: ملت ایران در برابر تهدید و فشار تسلیم نخواهد شد و هرگونه اقدام نظامی جدید علیه کشور با واکنشی متناسب با توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

وی گفت: به تعبیر فرمایش رهبر معظم انقلاب جنگ بعدی اگر آغاز شود بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود و پایان آن را ملت ایران تعیین خواهد کرد .

امام جمعه گناوه با بیان اینکه تعیین سرنوشت هرگونه تقابل احتمالی در اختیار ملت ایران و نیروهای مسلح کشور خواهد بود، ابراز امیدواری کرد با حفظ وحدت، انسجام ملی و آمادگی دفاعی، شاهد پیروزی نهایی ملت ایران و جبهه مقاومت باشیم.

راهپیمایی حماسی مردم گناوه همزمان با سراسر کشور و در یوم الله 13 آبان از یادمان شهدای گمنام تا مصلی جمعه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و در پایان راهپیمایی کنندگان در مصلی تجمع کردند که برنامه های متنوعی به مناسبت این روز اجرا شد .