به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ‌الاسلام احد آزادی‌خواه در سخنرانی راهپیمایی 13 آبان به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» اظهار کرد: این آیه تنها درباره کسانی نیست که به مقام شهادت رسیده‌اند، بلکه کسانی را نیز در بر می‌گیرد که همچنان در مسیر عهد الهی ایستاده‌اند و به آرمان‌های خود وفادار مانده‌اند.



وی افزود: اگر شهادت نصیب عده‌ای نشده است، اما توفیق حضور در میدان دفاع از آرمان‌های انقلاب، حمایت از جایگاه ولایت و ایستادگی در برابر دشمن نصیب آنان شده است؛ بنابراین نباید جایگاه این مجاهدت‌ها و حضورهای آگاهانه را کمتر از ارزش‌های والای ایثار و شهادت دانست.



دفاع از مظلوم مرز جغرافیایی نمی‌شناسد



نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت محدود به یک جغرافیا و میدان خاص نیست، تصریح کرد: امروز حدود و ثغور دفاع از مظلوم، به گستره انسانیت رسیده است. هر جا مظلومی وجود داشته باشد، جبهه مقاومت خود را موظف به حمایت از او می‌داند؛ چه در یمن، چه در جنوب لبنان، سوریه و عراق و چه در هر نقطه دیگری از جهان.



آزادی‌خواه خاطرنشان کرد: مردم همیشه در صحنه و جریان مقاومت همواره در مسیر حمایت از ولایت و دفاع از مظلومان ایستاده‌اند و این رویکرد، برخاسته از فرهنگ انسانی، اسلامی و انقلابی ملت ایران است.



پایان جنگ رمضان در اختیار دشمن نیست



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جنگ رمضان و ارزیابی‌های مطرح‌شده در برخی اندیشکده‌های آمریکایی گفت: جنگ رمضان توطئه دشمن بود، اما نکته قابل توجه این است که حتی برخی تحلیلگران و اندیشکده‌های آمریکایی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگرچه آغاز این جنگ از سوی آنان بوده، اما پایان آن لزوماً در اختیارشان نخواهد بود.



وی ادامه داد: بر اساس این ارزیابی‌ها، خاتمه جنگ به دست نیروهای مؤمن، غیرتمند و تابع مسیر ولایت و مجاهدان جبهه مقاومت، به‌ویژه رزمندگان حزب‌الله قهرمان، رقم خواهد خورد.



جنایت میناب؛ لکه ننگی بر پیشانی مدعیان حقوق بشر



آزادی‌خواه با اشاره به حضور دانش‌آموزان و مردم در مراسم روز ۱۳ آبان و پلاکاردهایی با مضمون «جای دانش‌آموزان میناب خالی است»، به بیان خاطرات خود از سفر به استان هرمزگان و دیدار با امام جمعه میناب پرداخت و گفت: در این سفر، امام جمعه میناب از صحنه‌های دردناک و وضعیت پیکرهای دانش‌آموزان بی‌گناه و مظلوم مدرسه میناب سخن گفت؛ صحنه‌هایی که به دلیل شدت اندوه و تأثر، حتی بازگو کردن جزئیات آن نیز دشوار است.



وی با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، به‌ویژه مادران دانش‌آموزان شهید، اظهار کرد: باید از خود پرسید بر مادرانی که فرزندان معصوم و بی‌گناه خود را در چنین جنایتی از دست داده‌اند، چه گذشته است؟



نماینده مردم ملایر در مجلس با انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: ترامپ و نتانیاهو باید بدانند که جنایت علیه مردم بی‌دفاع و کودکان بی‌گناه، چهره واقعی ادعاهای دروغین آنان درباره دموکراسی، حقوق بشر و مردم‌سالاری را آشکار کرده است.



وی تأکید کرد: کسانی که در نقاط مختلف جهان با ادعای دفاع از دموکراسی و آزادی حضور پیدا می‌کنند، اما نتیجه اقداماتشان چیزی جز کشتار، خون‌ریزی و جنایت نیست، شایسته محکومیت ملت‌های آزاده جهان هستند.



آزادی‌خواه با اشاره به شعارهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی مردم گفت: شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بیانگر انزجار عمومی از سیاست‌های ظالمانه و جنایتکارانه این رژیم‌هاست. این پیام، ندای انسانیت و اعتراض همه آزادگان جهان به ظلم و جنایت است.



انتخاب رهبری جدید؛ مرهمی بر داغ سنگین ملت ایران



وی در ادامه با اشاره به روزهای تلخ پس از اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب در نهم اسفند اظهار کرد: آن روز، ملت ایران با خبری سنگین و جان‌سوز مواجه شد. مردم در آستانه اذان صبح و در حالی که خود را برای اقامه نماز آماده می‌کردند، خبر شهادت رهبر عزیز انقلاب را شنیدند و احساس کردند تکیه‌گاه بزرگی را از دست داده‌اند.

آزادی‌خواه با یادآوری فضای اندوه و عزاداری مردم افزود: در آن لحظات، همه احساس یتیمی کردند، زانوها سست شد و اشک‌ها جاری شد؛ چراکه به تعبیر بزرگان، رحلت و فقدان یک شخصیت بزرگ دینی و سیاسی، خلأ و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در جهان اسلام ایجاد می‌کند.



وی با قدردانی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت: با وجود آن داغ سنگین، لطف و عنایت الهی شامل ملت ایران شد و انتخاب شایسته مجلس خبرگان رهبری، زمینه تسکین بخشی از آلام و نگرانی‌های مردم را فراهم کرد.



نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدارهای خود با جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: توفیق داشتم با تعدادی از اعضای محترم خبرگان دیدار کنم و بابت تصمیم مهم و مسئولیت تاریخی آنان در انتخاب رهبر جدید قدردانی کنم.



وی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری را نقطه عطفی در عبور کشور از شرایط دشوار توصیف کرد و گفت: این انتخاب، امید و آرامش تازه‌ای در دل مردم ایجاد کرد و نشان داد که ملت ایران با وجود فقدان‌ها و داغ‌های بزرگ، با اتکا به هدایت الهی و انسجام ملی مسیر خود را ادامه خواهد داد.



ملت ایران با قدرت و امید در مسیر ولایت ایستاده است



آزادی‌خواه در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد فشار، جنگ روانی و القای ناامیدی، مردم را نسبت به آینده کشور دچار تردید کنند؛ اما حضور آگاهانه مردم، ایستادگی نیروهای مسلح، همراهی روحانیت، مسئولان و مدیران اجرایی و تبعیت از مسیر ولایت، نشان می‌دهد که ملت ایران در برابر توطئه‌ها تسلیم نخواهد شد.



وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ روحیه ایثار، بصیرت، وحدت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی نیاز داریم و باید با تکیه بر فرهنگ عاشورایی و خون پاک شهدا، مسیر دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم و استکبار را با قدرت ادامه دهیم.