به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه دفاع ملی در نشست تبیین استقلال ملی در سیطره حکمرانی امام مجاهد شهید، در سخنرانی خود با عنوان « استقلال ملی به مثابه »، اظهار کرد: از پنج سال پیش، در چنین ایامی، طرح کلانی با محوریت بررسی اندیشه‌های امام شهید در حوزه دفاع و امنیت، زیر نظر دفتر نشر در نیروهای مسلح آغاز شد. در این پروژه، نیروهای مسلح و بخش‌های امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، مشارکت داشتند و مستندات مورد بررسی، سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و بیانیه‌های ایشان بود.



وی افزود: در ایستگاه پایانی این پروژه، ۵۵ قطب علمی در رشته‌های مختلف تشکیل شد و مأموریت استخراج مکتب و نظریه دفاعی و امنیتی امام خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه) برای جمع‌بندی نهایی به دانشگاه عالی دفاع ملی سپرده شد. هدف این بود که این مکتب، مبنای عمل در حوزه دفاع و امنیت و تصمیم‌گیری‌های شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.



رئیس دانشگاه دفاع ملی با اشاره به اجرای مکتب دفاعی و امنیتی کشور ، گفت: اجزای مکتب دفاعی و امنیتی شامل هشت بخش است؛ نخست، مفهوم‌شناسی؛ دوم، مبانی خداشناختی، جهان‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی، ارزش‌شناختی، جامعه‌شناختی و ایران‌شناختی؛ سوم، آرمان‌ها، رسالت و اهداف؛ چهارم، مخاطرات دفاعی و امنیتی؛ پنجم، اصول و ارزش‌ها؛ ششم، مراجع و ارکان دفاع و امنیت؛ هفتم، ۷۰ قاعده یا دکترین؛ و هشتم، الگوی کارکردی دفاع.



وی ادامه داد: این چارچوب در اواخر عمر شریف امام شهید به تأیید ایشان رسید و لایه‌های امنیت در منظومه فکری ایشان از امنیت فردی و عمومی تا امنیت داخلی، دفاع نظامی، دفاع همه‌جانبه، امنیت ملی و در نهایت جبهه مقاومت را دربرمی‌گیرد. همچنین قواعد فقهی حاکم بر این مکتب، از جمله قاعده نفی سبیل، نظم، حفظ دارالسلام، اصلاح و آمادگی همه‌جانبه، بر اساس بیانات و اندیشه‌های ایشان استخراج شده است.



سردار احمدی‌مقدم با بیان آنکه نظریه دفاعی و امنیتی امام شهید بر محور مقاومت استوار است، گفت: مقاومت صرفاً یک راهبرد نیست، بلکه به فلسفه‌ای سیاسی، فرهنگی و تمدنی تبدیل شده است و ملت‌ها را در برابر استکبار جهانی، تهاجم فرهنگی و فشارهای اقتصادی توانمند می‌کند. مبانی و ارکان این نظریه نیز بر چارچوبی فکری و عملی با پایه‌های فلسفی، الهیاتی و راهبردی استوار است که در بیانات ایشان تبیین شده است.



فرمانده پیشین فراجا افزود: از مبانی معرفتی نظریه مقاومت، مبانی الهیاتی و قرآنی و اعتقاد به یاری خداوند از مستضعفان است.

سردار احمدی‌مقدم در ادامه با اشاره به ارکان مقاومت، اظهار کرد: ارکان مکتب مقاومت در حوزه سیاسی، بر نفی سازش و سلطه‌پذیری، دیپلماسی مقاومت و مردم‌سالاری دینی استوار است. در حوزه اقتصادی نیز اقتصاد مقاومتی با ویژگی‌هایی همچون درون‌زایی، دانش‌بنیانی، عدالت‌محوری و مقابله با تحریم‌ها، در کنار اصلاح الگوی مصرف به سمت قناعت و حمایت از تولید داخلی، مورد تأکید قرار دارد.



وی افزود: در رکن نظامی و امنیتی، دکترین بازدارندگی نامتقارن، قدرت موشکی، عمق راهبردی، دفاع مردم‌پایه و امنیت نرم با هدف مقابله با جنگ ترکیبی، روانی و رسانه‌ای مطرح است. در حوزه فرهنگی و تربیتی نیز مهندسی فرهنگی و ترویج فرهنگ مقاومت در مدارس و دانشگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.



رئیس دانشگاه دفاع ملی گفت: در رکن بین‌الملل، گسترش محور مقاومت، شبکه‌سازی جبهه مقاومت، دیپلماسی و اولویت‌بخشی به جهان اسلام و توسعه روابط دوجانبه اصولی دنبال می‌شود.



وی ادامه داد: از اصول بنیادین این ارکان، عدم اعتماد به دشمن و نفی سازش و سلطه‌پذیری است؛ چراکه هرگونه ارتباط با دشمنان نظام اسلامی می‌تواند خطرناک و نادرست باشد. تسلیم‌پذیری نه‌تنها فشارها را کاهش نمی‌دهد، بلکه زمینه تحمیل خواسته‌های بیشتر دشمن را فراهم می‌کند. همچنین اصل خودکفایی در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی، با نمونه‌هایی همچون پیشرفت ایران در عرصه‌های موشکی، هسته‌ای و پهپادی، با وجود تحریم‌ها، قابل مشاهده است.



سردار احمدی‌مقدم با بیان آنکه مقاومت بدون حمایت مردم پایدار نخواهد بود، متذکر شد : هوشیاری و بصیرت مردم در برابر تهاجم فرهنگی، جنگ روانی و فعالیت شبکه‌های اجتماعی برای تضعیف روحیه ملت، اهمیت فراوانی دارد. شناخت توطئه‌های دشمن و مقابله با فتنه‌های داخلی، از جمله اغتشاشات گذشته، و همچنین تقویت جبهه مقاومت و عدالت‌خواهی و مبارزه با استکبار جهانی، از دیگر اصول این مکتب به شمار می‌رود. مقاومت صرفاً یک راهبرد نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد.