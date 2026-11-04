دریافت 5 MB کد مطلب 6999992 https://mehrnews.com/x3dwsZ ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶ کد مطلب 6999992 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶ زاکانی: ملت ایران هوشیار است؛ هیچ خطای محاسباتی پذیرفته نیست علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با تأکید بر هوشیاری ملت ایران هشدار داد: هیچکس نباید دچار خطای محاسباتی شود. کپی شد مطالب مرتبط زاکانی: «مرگ بر آمریکا» ذکر بزرگ و هویتساز پایداری ملت ایران است زاکانی: آمریکا و ترامپ در همه ابعاد شکست خوردهاند جنگ با آمریکا، جنگ ارادههاست؛ باید تابآوری کشور را افزایش دهیم زاکانی: مردم تهران با ایستادگی خود، دشمن را شکست دادند زاکانی: مردم ایران قدردان افتخارآفرینی قهرمانان کشتی هستند از سهمیهبندی تا عرضه مستقیم؛ «تورم صفر» چگونه اجرا میشود؟ برچسبها علیرضا زاکانی ایران شهرداری تهران
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