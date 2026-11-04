به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری صبح چهارشنبه در اجتماع «جان‌فدایان ایران» و راهپیمایی ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، برای سلامتی و عزت مقام معظم رهبری دعا کرد و از حضور مردم در این مراسم قدردانی کرد.

وی ۱۳ آبان را روز مبارزه ملی با استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: استکبار در طول تاریخ در برابر جریان حق و حقیقت ایستاده و مستکبران در برابر پیامبران الهی، از جمله حضرت ابراهیم(ع)، حضرت موسی(ع)، حضرت عیسی(ع) و پیامبر اسلام(ص)، صف‌آرایی کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی افزود: به گفته وی، ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) توانست دست آمریکا را از این سرزمین کوتاه کند؛ با این حال، آمریکا در سال‌های پس از انقلاب نیز اقدامات خصمانه خود علیه ملت ایران را ادامه داد.

تسخیر لانه جاسوسی پاسخ ملت ایران به مداخلات آمریکا بود

امام‌جمعه قزوین با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گفت: دانشجویان پیرو خط امام در چنین روزی لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و این رویداد به نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر مداخلات آمریکا تبدیل شد.

وی با بیان اینکه آمریکا در نزدیک به نیم قرن گذشته تلاش کرده است ملت ایران را به تسلیم وادار کند، اظهار کرد: ملت ایران، ملت امام حسین(ع) است و همان‌گونه که سیدالشهدا(ع) زیر بار ذلت نرفت، مردم ایران نیز تسلیم خواسته‌های قدرت‌های سلطه‌گر نخواهند شد.

مظفری با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر علیه ایران خاطرنشان کرد: به اعتقاد وی، ملت ایران در این رویارویی‌ها نیز در برابر دشمن ایستادگی کرده و نقشه‌های آن را ناکام گذاشته است.

تأکید بر پیوند فرهنگ فاطمی و حسینی با ایستادگی ملت ایران

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت گفت: آن حضرت نخستین الگوی جان‌فدایی در مسیر ولایت است و ملت ایران نیز با الهام از سیره ایشان، فرهنگ فاطمی و حسینی را سرلوحه حرکت خود قرار داده است.

وی تأکید کرد: مردم ایران با تکیه بر این باورها از آرمان‌های خود دست نخواهند کشید و همچنان شعار «مرگ بر آمریکا» را به‌عنوان اعلام مخالفت با سیاست‌های استکباری این کشور سر می‌دهند.