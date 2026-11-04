به گزارش خبرگزاری مهر،سیدرضا صالحی‌امیری صبح چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در راس برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، وارد شهرستان میناب شد و در نخستین برنامه با حضور در گلزار شهدای این شهر، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر مزار شهدای مدرسه شجره طیبه حضور یافت.



در این آیین، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رئیس ستاد ملی شهدای جنایت میناب، یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم شهید مدرسه شجره طیبه را گرامی داشت، کودکانی و آموزگارانی که در حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به این مدرسه در نخستین روز جنگ رمضان، جان خود را از دست دادند.



حضور در گلزار شهدای میناب، آغازگر برنامه‌های سفر رئیس ستاد ملی شهدای جنایت میناب به این شهرستان بود، سفری که در آن، پیگیری اقدامات مرتبط با پاسداشت یاد و نام شهدای مدرسه شجره طیبه و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای بازنمایی این واقعه در کانون توجه قرار دارد.



در ادامه این برنامه، کتابخانه عمومی سیار میناب با عنوان یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه، با حضور و به دست سیدرضا صالحی‌امیری افتتاح شد.



بازدید از محل مدرسه شجره طیبه، از دیگر برنامه‌های صالحی‌امیری در میناب است، مکانی که نام آن با یکی از تلخ‌ترین حوادث انسانی گره خورده و به نمادی از مظلومیت دانش‌آموزان و معلمان شهید تبدیل شده است.



همچنین حضور در شورای اداری شهرستان میناب و بررسی موضوعات و برنامه‌های مرتبط با این منطقه، در دستور کار سفر وزیر میراث‌فرهنگی قرار دارد.



صالحی‌امیری در نخستین روز این سفر، در آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» نیز حضور خواهد یافت، رویدادی که هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز و با هدف هم‌اندیشی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه برای تبیین ابعاد واقعه میناب و بازنمایی آن در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.



این برنامه، بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در مسیر ثبت و انتقال روایت این واقعه و صیانت از حافظه جمعی درباره شهدای مدرسه شجره طیبه فراهم می‌کند.