خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بابک آدیگوزلی: مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، هم‌زمان با سراسر کشور، صبح روز چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ با اجتماع پرشور مردم شهرستان پارس‌آباد در میدان سپاه آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از تجمع و سردادن شعارهای انقلابی، مسیر راهپیمایی را به سمت چهارراه امام خمینی (ره) طی کردند تا بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، همبستگی ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان، کارگر و کارمند، دانشجو و دانش‌آموز تا کسبه و بازاریان، دوشادوش یکدیگر در صحنه حضور یافتند و با مشارکت گسترده خود، تصویری باشکوه از همدلی و همراهی نسل‌های مختلف جامعه را رقم زدند؛ حضوری که نشان داد آرمان‌های انقلاب و روحیه استکبارستیزی همچنان در میان مردم این دیار زنده و پویاست.

از ساعات ابتدایی صبح، خیابان‌های منتهی به میدان سپاه مملو از جمعیتی بود که با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا، آمادگی خود را برای شرکت در این حماسه ملی اعلام کرده بودند. گروه‌های مردمی، تشکل‌های دانشجویی، هیئت‌های مذهبی و خانواده‌ها هر یک به شکلی در این مراسم حاضر شده بودند و فضای شهر را سرشار از شور و نشاط انقلابی کرده بودند.

راهپیمایی امسال ۱۳ آبان در شهرستان پارس‌آباد با حضور گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر اقشار مردمی، جلوه‌ای ویژه از شور انقلابی و مشارکت اجتماعی را به تصویر کشید. در این میان، دانش‌آموزان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر صهیونیست»، خشم و انزجار خود را از سیاست‌های سلطه‌طلبانه استکبار جهانی و جنایات رژیم صهیونیستی ابراز کردند و بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید ورزیدند.

حضور پرشور نوجوانان و جوانان در صفوف ابتدایی راهپیمایی، نشان از انتقال آرمان‌های انقلاب به نسل‌های جدید داشت و بسیاری از والدین نیز فرزندان خود را در این مراسم همراهی می‌کردند تا درس ایستادگی و بصیرت را به آنان منتقل کنند.

روحیه استقلال‌طلبی و مقاومت ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر

امام جمعه شهرستان پارس‌آباد نیز در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر، یوم‌الله ۱۳ آبان را حماسه‌ای بزرگ از جنس ایستادگی، مقاومت و استکبارستیزی دانست و اظهار کرد: این روز در حافظه تاریخی ملت انقلابی و بصیر ایران جایگاهی ماندگار دارد و به‌عنوان یکی از مقاطع اثرگذار و فراموش‌نشدنی تاریخ انقلاب اسلامی، یادآور روحیه استقلال‌طلبی و مقاومت ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر باقری بنایی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، گفت: این روز برگ زرینی از تاریخ انقلاب و نماد همدلی، همبستگی و مبارزه با استکبار، ظلم و زیاده‌خواهی‌های جهان کفر است و حضور مردم در چنین مناسبت‌هایی نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در مسیر استقلال و عزت کشور است.

وی با تأکید بر اینکه ۱۳ آبان یادآور سه رخداد مهم تاریخی است، افزود: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، سه حلقه به هم پیوسته از تاریخ مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی است که هر یک در جای خود درس‌های بزرگی برای نسل‌های امروز و آینده دارد.

امام جمعه پارس‌آباد همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت وحدت و همدلی میان امت اسلامی آشکار شده است و ملت ایران با بصیرت و آگاهی، پرچمدار مبارزه با استکبار و حمایت از مظلومان جهان است.

وی تصریح کرد: دشمنان با ابزارهای مختلف رسانه‌ای و فرهنگی تلاش می‌کنند تا روحیه استکبارستیزی را در میان نسل جوان تضعیف کنند، اما حضور پرشور مردم در چنین مراسم‌هایی نشان می‌دهد که این توطئه‌ها هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید.

در میان خروش جمعیت و طنین شعارهای انقلابی، دستان کوچک اما پرامید یکی از دانش‌آموزان بر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران گره خورده بود؛ تصویری سرشار از غرور و احساس که نشان می‌داد عشق به وطن، پرچم و آرمان‌های میهن، نه به سن و سال، بلکه به ریشه‌های عمیق هویت و تعلق دارد.

پرچمی که امروز در دستان نسل نوجوان این سرزمین به اهتزاز درآمده، روایتگر امید به فردایی روشن و تداوم راه نسل‌های دیروز است. در طول مسیر راهپیمایی، ایستگاه‌های فرهنگی متعددی برپا شده بود که در آن‌ها دانش‌آموزان با اجرای سرودهای انقلابی، نمایش‌های خیابانی و خوانش دلنوشته‌هایی خطاب به شهدا، ارادت خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند. همچنین تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان با برپایی غرفه‌های اطلاع‌رسانی، به تشریح ابعاد تاریخی ۱۳ آبان و جنایات استکبار جهانی برای حاضران پرداختند.

مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان پارس‌آباد با قرائت قطعنامه پایانی به کار خود خاتمه داد و حاضران با سردادن شعار «الله‌اکبر، خامنه‌ای رهبر» پس از قرائت هر بند از قطعنامه، حمایت و همراهی خود را با مفاد آن اعلام کردند؛ پایانی که بار دیگر جلوه‌ای از هم‌صدایی و وحدت مردم پارس‌آباد را در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی به تصویر کشید. در این قطعنامه، ضمن محکومیت سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی، بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان و تداوم مسیر مقاومت تأکید شده بود.

در حاشیه این راهپیمایی، یکی از بانوان شرکت‌کننده که خود را از نسل اول انقلاب معرفی می‌کرد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من از همان سال‌های آغازین انقلاب در چنین مراسم‌هایی شرکت کرده‌ام و امروز خوشحالم که فرزندان و نوه‌هایم را در کنار خود می‌بینم؛ این حضور مشترک نشان می‌دهد که آرمان‌های امام و شهدا از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند این پیوند را سست کند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا از آن، افزود: امروز وجدان‌های بیدار جهان در برابر این ظلم ایستاده‌اند و ملت ایران با بصیرت و آگاهی، پرچمدار مبارزه با استکبار و حمایت از مظلومان است.

این بانوی انقلابی همچنین با اشاره به نقش بانوان در پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس گفت: زنان ایرانی همواره در صحنه‌های حساس حضور داشته‌اند و امروز نیز با تربیت نسل مؤمن و انقلابی، رسالت تاریخی خود را انجام می‌دهند.

ادامه راه شهدا و آرمان‌های انقلاب

همچنین یکی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این مراسم با اشاره به حضور گسترده هم‌سالان خود در راهپیمایی گفت: ما نسل امروز هستیم و با حضور در این صحنه نشان می‌دهیم که راه شهدا و آرمان‌های انقلاب را ادامه خواهیم داد؛ ۱۳ آبان برای ما یادآور روزی است که دانش‌آموزان و دانشجویان با آگاهی و شجاعت در برابر ظلم ایستادند و امروز ما نیز با همان روحیه در صحنه حاضر شده‌ایم.

وی با بیان اینکه پرچم ایران در دستان نسل نوجوان این سرزمین امانتی گران‌بهاست، تأکید کرد: با تحصیل علم و دانش و حفظ وحدت، از استقلال و عزت کشورمان پاسداری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد دشمنان به آرمان‌های ما دست‌درازی کنند.

محمدی، دانشجوی ترم چهارم مهندسی برق دانشگاه پارس‌آباد در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: حضور در مراسم ۱۳ آبان برای من یک وظیفه اعتقادی و ملی است. من هر سال در این راهپیمایی شرکت می‌کنم، اما امسال به دلیل تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی، احساس مسئولیت بیشتری داشتم. ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویی قدرت‌های جهانی است و ما به‌عنوان نسل جوان باید این پیام را به جهانیان برسانیم که هیچ‌گاه از آرمان‌هایمان عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

محمدی ادامه داد: دانشجویان همواره پیشگام حرکات انقلابی و اجتماعی در کشور بوده‌اند. امروز نیز ما با تکیه بر علم و آگاهی، باید ضمن تقویت بنیه علمی کشور، در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی نیز حضوری فعال داشته باشیم. دشمنان از پیشرفت علمی ایران اسلامی هراس دارند و تلاش می‌کنند با تحریم و فشار، مسیر توسعه کشور را متوقف کنند؛ اما ما با تکیه بر توان داخلی و روحیه جهادی، این توطئه‌ها را خنثی خواهیم کرد. به نظر من، استکبارستیزی امروز فقط شعار دادن نیست، بلکه با تلاش علمی و فناوری می‌توان استقلال واقعی کشور را تضمین کرد.

رضا کریمی، از کسبه بازار پارس‌آباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنده بیش از سی سال است که در بازار پارس‌آباد مغازه دارم. افتخار می‌کنم که امروز در کنار همشهریانم در این راهپیمایی شرکت کرده‌ام. بازاریان همیشه در صحنه‌های انقلابی حضور داشته‌اند و در دوران دفاع مقدس نیز با کمک‌های مالی و پشتیبانی از رزمندگان، نقش خود را ایفا کرده‌اند. امروز نیز وظیفه خود می‌دانیم که با حضور در چنین مراسم‌هایی، حمایت خود را از نظام و رهبری اعلام کنیم.

وی افزود: پیام این راهپیمایی وحدت و همدلی مردم ایران است. دشمنان باید بدانند که ملت ایران با وجود همه مشکلات اقتصادی و فشارهای تحریمی، همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است. ما در بازار سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌ایم، اما هیچ‌گاه از نظام و کشورمان دست برنداشته‌ایم. امروز هم با حضور در این مراسم نشان دادیم که پشت رهبری و نظام اسلامی هستیم و اجازه نخواهیم داد دشمنان به این کشور طمع کنند.