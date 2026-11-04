به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی ظهر چهارشنبه در اجتماع بزرگ روز ۱۳ آبان در چهارراه امام حسین (ع) شهر دیّر، ضمن گرامیداشت مناسبت‌های این روز تاریخی اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی شامل تبعید امام خمینی (ره) به دستور آمریکا در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه به دست مزدوران رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ به دلیل درخواست بازگشت امام (ره)، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

امام جمعه دیّر با اشاره به اینکه جنایات آمریکا علیه ملت ایران سابقه طولانی دارد، افزود: این توطئه‌ها از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت قانونی و ملی دکتر مصدق شروع شد و با شهادت دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، تحمیل لایحه ننگین کاپیتلاسیون در سال ۱۳۴۳ و حمایت ۲۵ ساله از رژیم دیکتاتور و جلاد شاه ادامه پیدا کرد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آمریکا دست از حمایت شاه برنداشت و با دادن پناهندگی به او، طراحی کودتا از داخل سفارت، حمایت از گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریست‌هایی که شخصیت‌های نظام را ترور می‌کردند، به دشمنی خود ادامه داد.

حسینی تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ را اقدامی بیدارگونه و بصیرت‌مندانه از سوی دانشجویان توصیف کرد و گفت: دانشجویان پیرو خط امام ابتدا به قصد اعتراضی چندساعته وارد سفارت شدند، اما با مشاهده اسناد خردشده‌ای که با صبر و حوصله دانشجویان بازسازی شد، مشخص گردید که این مکان در واقع لانه جاسوسی و مرکز توطئه، براندازی و سرنگونی نظام نوپای جمهوری اسلامی بوده است. از آن روز به بعد مشخص شد که ملت ایران باید در مقابل این دشمن خونی بایستد و به همین دلیل، ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار نام‌گذاری شده است.

امام جمعه دیّر با برشمردن ادامه دشمنی‌های ایالات متحده پس از تسخیر لانه جاسوسی تصریح کرد: آمریکایی‌ها برای نجات گروگان‌های خود دست به حمله نظامی در طبس زدند که با امداد الهی زمین‌گیر شدند؛ پس از آن نیز از منافقین تروریست حمایت کرده و جنگ تحمیلی هشت‌ساله را توسط صدام بر ملت ما تحمیل کردند که منجر به شهادت هزاران نفر از عزیزان کشور شد. کارشکنی در برابر پیشرفت‌های علمی، تحریم‌های فلج‌کننده در دهه اخیر، و بدعهدی در توافقات و مذاکرات از دیگر اقدامات خصمانه آن‌هاست.

وی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر افزود: در همین یک سال و نیم اخیر نیز در حین مذاکرات، جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم علیه ما به راه انداختند، امام ما و دانشمندان، سرداران و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب را به سهادت رساندند. حتی عده‌ای از عزیزان را در همین شهرستان ما به خاک و خون کشیدند.

امام جمعه دیّر با تاکید بر اینکه ملت ایران اهل جنگ‌طلبی نیست اما دفاع را به خوبی بلد است، خاطرنشان کرد: مولای متقیان امیرالمومنین (ع) فرمودند اگر دشمن به شما حمله کرد، مقتدرانه پاسخ دهید. اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند که در صورت احتمال تعرض دشمن، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی فارغ از پاسخ‌های بازدارنده داخلی، پاسخی پشیمان‌کننده و فراتر از مرزهای جغرافیایی به دشمن خواهند داد تا شاخه این گاو کودن و استکبار شکسته شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد صریح از معاهده NPT و رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: معاهده NPT تاکنون جز ضرر و زیان دستاوردی برای ما نداشته است. به تعبیر شهید لاریجانی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، در رأس آژانس افرادی قرار داشته‌اند که اسامی دانشمندان هسته‌ای ما را به رژیم صهیونیستی داده و موجب شهادت آن‌ها شده‌اند؛ بنابراین سازمانی که مدیرکل آن چنین رویکردی داشته باشد، هیچ نفعی برای ملت نداشته و تنها بهانه‌ای برای ضربه زدن به کشور است. بر همین اساس، امروز شعار قاطع امت، دانش‌آموزان و فرهنگیان در این اجتماع، خروج از NPT و تاکید بر اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، می‌باشد.

امام جمعه دیّر در پایان با اعلام حمایت یکپارچه ملت، مسئولان و قوای کشور از رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: ملت ایران برای آخرین بار به دشمن مهلت می‌دهد تا شروط ما را تحقق بخشد؛ در غیر این صورت، پس از بیش از هشت ماه در صحنه باقی ماندن، رزمندگان اسلام با پشتیبانی ملت، درس فراموش‌نشدنی و پشیمان‌کننده‌ای به دشمن خواهند داد.