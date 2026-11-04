به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح چهارشنبه در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان شهرستان آذرشهر، با اشاره به جنایت آمریکا در حمله به مدرسه میناب، این اقدام را نمادی از کودک‌کشی و ماهیت جنایتکارانه سیاست‌های این کشور دانست و اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با قتل، غارت و اشغالگری شکل گرفته‌اند، اما در نهایت در برابر تمدن چند هزار ساله ایران سر فرود خواهند آورد.

وی با اشاره به سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه افزود: تلاش برای گسترش اشغالگری در سوریه، لبنان و اردن نشان می‌دهد که اهداف این رژیم به مرزهای فعلی محدود نیست.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقابل کنونی بر سر استقلال و منابع ملی ایران است، تصریح کرد: مسائل هسته‌ای صرفاً بهانه‌ای برای اعمال فشار و تلاش جهت سلطه بر کشور است و حتی در صورت نبود این موضوع نیز آمریکا بهانه‌های دیگری برای تجاوز و مداخله پیدا می‌کرد.

نوین با اشاره به مواضع دونالد ترامپ درباره منابع انرژی ایران خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا از تمایل به تصاحب نفت و منابع انرژی ایران و حتی تجزیه کشور سخن گفته است؛ بنابراین نباید ماهیت واقعی تقابل با جمهوری اسلامی را به موضوعات محدودی مانند پرونده هسته‌ای تقلیل داد.

تفاوت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در شیوه دشمنی با ایران است

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران به یک حزب خاص محدود نمی‌شود، گفت: تفاوت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بیشتر در شیوه‌های اعمال فشار و ضربه زدن به ملت ایران است و هر دو جریان در چارچوب منافع سلطه‌طلبانه آمریکا عمل می‌کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به تحولات سیاسی در آمریکا و رژیم صهیونیستی، این تغییرات را در ارتباط با تحولات منطقه‌ای و مقاومت ملت ایران ارزیابی کرد.

نوین در ادامه با اشاره به توان دفاعی کشور اعلام کرد: برای افزایش برد موشک‌های ایران دیگر محدودیتی وجود ندارد و کشور باید متناسب با تهدیدهای پیش‌رو، توان بازدارندگی خود را تقویت کند.

وی همچنین درباره وضعیت اقتصادی و تجاری کشور در شرایط فشار و محدودیت‌ها اظهار کرد: ایجاد کریدورهای جایگزین موجب شده است تأثیر محاصره دریایی بر واردات اقلام مورد نیاز کشور به حداقل برسد و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی ترامپ، صادرات و فروش نفت ایران همچنان ادامه دارد.

برتری علمی و فناوری، لازمه قدرت ملی است

این نماینده مجلس با اشاره به شرایط نظام بین‌الملل و ضعف سازوکارهای حقوقی در برابر قدرت‌های متجاوز، بر ضرورت تقویت توان علمی و فناوری کشور تأکید کرد و خطاب به دانش‌آموزان و دانشجویان گفت: در دنیایی که قدرت‌ها گاهی قواعد بین‌المللی را نادیده می‌گیرند، دستیابی به قدرت اقتصادی و نظامی بدون پیشرفت علمی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: برای رسیدن به جایگاه برتر در معادلات جهانی باید در عرصه‌های علم، دانش و فناوری به دستاوردهای قابل توجهی برسیم و بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده نسل جوان، دانش‌آموزان و دانشجویان کشور است.

نوین همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای پس از جنگ، بر تداوم حمایت ایران از جریان‌های مقاومت تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همراهان خود در جبهه مقاومت، از جمله انصارالله و حزب‌الله لبنان را که در کنار ایران در برابر قدرت‌های استکباری ایستاده‌اند، فراموش نخواهد کرد.

وی در عین حال با اشاره به مواضع برخی کشورهای همسایه در تحولات اخیر، بر ضرورت بازنگری در مناسبات منطقه‌ای و پاسخ‌گویی به رفتارهای خصمانه تأکید کرد.

شرایط جنگی نباید بهانه کم‌کاری مدیران شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ، خواستار تفکیک مشکلات ناشی از شرایط جنگی از ضعف‌های مدیریتی و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها شد.

نوین تصریح کرد: جنگ می‌تواند بر تجارت، تأمین کالا، حمل‌ونقل، هزینه‌های تولید و فضای روانی بازار تأثیر بگذارد، اما نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به شرایط جنگی نسبت داد و از مسئولیت‌های مدیریتی چشم‌پوشی کرد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها باید بر اساس عوامل واقعی و قابل بررسی تحلیل شود، افزود: لازم است مشخص شود چه میزان از افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های تولید، محدودیت واردات و اختلال در زنجیره تأمین است و چه میزان به انتظارات تورمی، فعالیت واسطه‌ها یا سوءاستفاده برخی فعالان بازار ارتباط دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت کالاها خاطرنشان کرد: تغییر نرخ ارز نباید بهانه‌ای برای افزایش نامتناسب قیمت تمام کالاها باشد. در حوزه کالاهای اساسی نیز باید وضعیت نهاده‌های دامی، خوراک دام و طیور، سویا و سایر نهاده‌های مؤثر بر تولید بررسی شود تا عوامل واقعی افزایش قیمت گوشت و مرغ مشخص شود.

نوین با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی در شرایط دشوار اقتصادی گفت: دولت باید با اطلاع‌رسانی شفاف، مدیریت دقیق و نظارت مؤثر بر بازار، مانع از آن شود که نگرانی‌های مردم به ابزاری برای افزایش مصنوعی قیمت‌ها و سودجویی برخی افراد تبدیل شود.

وی تأکید کرد: شرایط دشوار کشور نه‌تنها نباید موجب کاهش مسئولیت‌پذیری مدیران شود، بلکه ضرورت مدیریت دقیق‌تر، تصمیم‌گیری به‌موقع و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.