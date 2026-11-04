به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو در گزارشی درباره نتایج انتخابات آمریکا نوشت: شماری از فعالان حزب جمهوری‌خواه که در شب انتخابات با این رسانه گفت‌وگو کردند، تصمیم ترامپ برای وارد کردن آمریکا به جنگ علیه ایران، بدون برنامه‌ریزی جدی و همچنین رفتارهای افراطی و اظهارات جنجالی او را از عوامل اصلی کاهش حمایت رأی‌دهندگان از جمهوری‌خواهان عنوان کردند.

تاد گیلمن، از فعالان جمهوری‌خواه ایالت میشیگان و رئیس پیشین حزب جمهوری‌خواه در شهرستان مونرو در این باره گفت: «صادقانه بگویم، باید تا حد امکان از ترامپ فاصله بگیریم. فکر می‌کنم جمهوری‌خواهان ممکن است تا سال ۲۰۳۰ برای پیروزی در انتخابات ها با مشکلات جدی روبه‌رو باشند.»

مت دول، رئیس حزب جمهوری‌خواه در شهرستان لیکینگ ایالت اوهایو نیز تلاش‌های ترامپ برای تغییر نام خلیج مکزیک و دریاچه انتاریو و همچنین طرح ادعایی او برای تصرف گرینلند را از جمله رفتارهایی دانست که به وجهه حزب آسیب زده است.

وی گفت بخشی از حزب جمهوری‌خواه احتمالاً خواستار بازگشت به وضعیت عادی خواهد شد؛ به این معنا که نه با ایدئولوژی و سیاست‌های ترامپ، بلکه از سبک رفتاری او فاصله بگیرد.

رایان گیردوسکی، مشاور حزب جمهوری‌خواه نیز معتقد است ائتلاف انتخاباتی ترامپ که با جذب حمایت رأی‌دهندگان جوان شکل گرفته بود، اکنون از میان رفته است.

وی گفت ترامپ در جریان یک کارزار انتخاباتی ۱۸ ماهه توانست اکثریتی کم‌سابقه برای اداره کشور ایجاد کند، اما در ۱۸ ماه بعدی آن را به‌کلی از بین برد.

این مشاور جمهوری‌خواه در ادامه اظهار داشت نتایج انتخابات ممکن است به نمایندگان و مقامات جمهوری‌خواه آزادی بیشتری بدهد تا دیدگاه واقعی خود را درباره ترامپ و سیاست‌هایش بیان کنند.

وی افزود: «ترس از شکست در انتخابات مقدماتی تا حد زیادی از بین رفته و این تصور که ترامپ می‌تواند چنین رأی‌دهندگانی را پای صندوق بیاورد نیز دیگر وجود ندارد. رأی‌دهندگان به‌ویژه از جنگ و نحوه ارائه آن به افکار عمومی و همچنین سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ رضایت ندارند.»

گیردوسکی در پایان گفت نتایج انتخابات به جمهوری‌خواهان این امکان را می‌دهد که در برابر رفتارها و تصمیم‌های ترامپ، به‌جای سکوت و وانمود کردن به موافقت، دیدگاه واقعی خود را مطرح کنند.